Deze culinaire verrassingen staan op je te wachten in Riga - Letland

De Letse keuken is misschien nog niet zo bekend, maar blijkt een onverwacht hoogtepuntje te zijn, ontdekken Robert Hüsken en Nadine Stolk in deze nieuwe aflevering van de videoserie Trek over de Grens. Ze verwachten stevige kost, maar krijgen veel verfijnde gerechtjes gemaakt van producten van de lokale landbouw, zoals aardappelen, vlees (uiteraard veel vlees) en vis uit de naastgelegen Baltische zee.

Volledig scherm Eendenborst in Restaurant Petergailis - Riga.

In Riga is een breed aanbod van hippe en kunstzinnige restaurantjes waar je terecht kunt voor (vegetarische) snacks en happen. Voordeel: het is goed betaalbaar.

Volledig scherm Avocado toast in Herbārijs

Russische touch

Letland is driehonderd jaar in handen geweest van de Russen en dit merk je vandaag de dag nog steeds. Bij restaurant Tēvocis Vaņa (Oom Vanya) eten Nadine en Robert borsjtsj. Dat is de beroemde Russische bietensoep, vaak geserveerd met room. Letten zijn ook dol op donker roggebrood en serveren dit vaak bij de gerechten.

Volledig scherm © Shutterstock

Naast borsjtsj krijgen Nadine en Robert aardappelpannenkoekjes met bacon en cantharellen. Cantharellen zijn een soort paddenstoelen en groeien met overdaad in Letland. Daarnaast krijgen ze dumplings met drie soorten vlees en zure room.

Black Balsem

Na het eten is het tijd voor een drankje. Hét drankje van Riga is Black Balsam en moet je geproefd hebben, volgens de kenners. Black Balsam is traditionele Letse kruidenbitter met 24 soorten natuurlijke sappen. Het drankje zou geneeskrachtige kruiden bevatten. Of dit echt zo is, weten Nadine en Robert niet, maar met een alcoholpromillage van 45 procent lijkt het wel alles te verbranden. ,,Je tong, je slokdarm, je lever, je nieren’’, zeggen de twee lachend.

Mocht je die 45 procent te heftig vinden, is het non-alcoholische drankje Kvas ook een typische Letse specialiteit. Het wordt bier genoemd, maar het is zoeter dan dat en smaakt goed.