Deze drank verovert de wereld én de harten van fans met een dikke portemonnee

Vraag het ons Is kokosolie echt superge­zond of juist niet? Voedings­des­kun­di­ge vertelt hoe het zit

Ons panel van deskundigen beantwoordt al je persoonlijke vragen. Over lijf en leden, hart en ziel. Ook een vraag? Mail naar zo@dpgmedia.nl. Deze keer beantwoordt onze expert voedingsdeskundige Karine Hoenderdos de vraag: is kokosolie nou wel of niet gezond?

18 oktober