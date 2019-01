Deze drie taartenbakkers maken van hun baksels kunstwerken

1. De Mirrorcake

Olga Noskova is een populaire patissier uit Moskou en is befaamd vanwege haar mirrorcakes. Een mirrorcake is een cake met een extreem glimmend uiterlijk. Het lijkt bijna of je in een spiegel kijkt, zo helder is het, vandaar ook de naam.



Je krijgt het spiegeleffect door een glazuurmengsel met daarin gelatine over de taart heen te gieten. De bijzondere taarten van Noskova trekken veel bekijks. Ze heeft inmiddels meer dan 500.000 volgers.

2. De ultieme appeltaart

Je kunt het eigenlijk nooit fout doen met appeltaart, volgens Linda Lomelino, bakker, fotograaf en stylist, woonachtig in Zweden. Toch heeft ze naar manieren gezocht om de taart wat spectaculairder te maken.



Deze appeltaart, met korst van bosbessen is diep van kleur. Dit komt door de toevoeging van bosbessenpoeder. De taart was een absolute hit op Instagram: het bericht werd meer dan 20.000 keer geliket. Lomelino heeft meer dan 700.000 volgers op Instagram.

3. De architectonische taart



Lauren Ko uit Seattle deelt haar taarten op Instagram en daar blijft het ook bij, want haar creaties zijn niet te koop. Ze maakt haar taarten louter om te fotograferen. Of ze lekker zijn, is ook van ondergeschikt belang. Het gaat om het beeld. De aantrekkingskracht van de taarten zit in de prachtige geometrische patronen, de kleuren en de structuren. Ze heeft ruim 200.000 volgers.

Winterwonderlandtaart

Wil je zelf ook creatief in de keuken bezig zijn? Deze winterwonderlandtaart is (nog) geen hit op Instagram, maar zal wel voor de nodige bewondering zorgen in je eigen gezelschap.

Ingrediënten (voor 8 personen):

Moskovisch beslag

- 90 g boter

- 6 eieren

- 175 g suiker

- 150 g bloem

- 1 tl cacaopoeder

Marsepein

- 200 g marsepein (verhouding 1:1)

- 500 g witte rolfondant

- 1 tl cacaopoeder

Garneerglazuur

- 1 el poedersuiker

- 1 scheutje water

Chocoladecrème

- 1 vanillestokje

- 450 ml melk

- 4 eidooiers

- 100 g suiker

- 4 el bloem

- 300 g pure chocolade

- 500 g boter

- 120 g poedersuiker

Chocoladeschotsen

- 300 g witte chocolade