Deze eet- en drinkplekjes in Rome mag je niet missen

Koken & etenAls je aan Rome denkt, denk je aan pasta, pizza en ijs. Maar er zijn zoveel verschillende plekjes. Hoe weet je nou wat de leukste zijn? In de nieuwe serie Trek over de Grens zoeken presentators en eetliefhebbers Robert en Nadine dat voor je uit.

Geheime koffie

De beste koffie van Rome wordt naar verluidt geschonken in een beroemde koffiezaak met de naam Sant’ Eustachio Il caffè. De koffiezaak bestaat sinds 1938 en staat bekend om haar kwalitatieve 100% Arabica koffie uit Zuid-Amerika. Robert en Nadine zijn erg tevreden. De koffie is enorm romig, zonder dat er melk gebruikt is. Hoe dat kan? ,,Niemand weet het. De barista maakt namelijk zijn geheime koffie onder de tafel’’, zegt Nadine. De koffiezaak ligt om de hoek van het Piazza Navona en het Pantheon, ideale plek om bij te komen na het bezichtigen.

Italiaans schepijs

Rome zit vol met goede ijszaken, dus de kans is klein dat je een slechte bol treft. Toch is de ijszaak Giolitti al jarenlang beroemd in Rome. Giuseppe and Bernadina Giolitti openden de ijszaak waar de Italianen nu, drie generaties later, nog van genieten. Ze bestaan sinds 1890 en bevinden zich, net zoals de koffiezaak, om de hoek van het Pantheon. Zelfs de familie Obama is eens langsgegaan om een ijsje te halen.

Snacken

Italianen halen in de middag vaak even een snack, zoals een stukje pizza of broodje, voor zij weer naar hun volgende afspraak gaan. Bijvoorbeeld bij een bakkerij zoals Marco Roscioli Il Forno. Je kunt daar een typische Romeinse snack halen: supplì. Dit zijn een soort van gefrituurde risottoballen. Een Italiaanse variant van de bitterbal, maar dan met kaas en risottorijst. Je kunt testen of je een goede variant in handen hebt door de risottobal voorzichtig uit elkaar te trekken, als het goed is komt er een sliert kaas tussen beide helften in te hangen.



Nadine: ,,De rode saus heeft een bolognese-smaak. Maar dan met rijst, kaas en een krokant gefrituurd laagje. Het smaakt heel goed.’’

Aperitivo

Italianen staan erom bekend dat zij graag een aperitivo voor het eten nemen. De lunch eindigt redelijk op tijd, rond 14:00. Vanaf een uur of 18:00 à 19:00 drinken ze wat wijn, bier of een andere alcoholische drank en daarbij nuttigen ze een hapje. Als we in Nederland een borrel nemen, eten we hier een paar nootjes of chips bij. In Italië pakken ze groter uit. Voor een bedrag van zo'n 8 euro kun je onbeperkt van een buffet genieten. Vervolgens start het diner rond een uur of 21:00.

Pizza

Als je in Rome bent dan kun je er niet omheen, hier eet je pizza. Een van de beste pizzeria's in heel Rome heet Sbanco. ,,Veel locals gaan hier ook naartoe’’, zegt Robert. De pizzeria werd in 2018 door het magazine Gambero Rosso uitgeroepen tot een van de beste pizzeria’s in de regio Lazio. En als je denkt dat Italianen wijn bij hun pizza drinken, heb je het mis. Ze drinken namelijk bier bij hun pizza, ontdekken Nadine en Robert. Bierliefhebbers zijn bij Sbanco aan het goede adres, er staan enorme biertanks in het restaurant met bieren van verschillende brouwerijen uit het land.

Volledig scherm © Nadine Stolk

Maritozzo

Een maritozzo is een typisch Romeins ontbijt. Het is een broodje met slagroom erin. Nadine en Robert gaan er eentje halen bij Il Maritozzaro, een bekend zaakje in Rome, waar normaliter in de weekenden, vroeg in de ochtend, meterslange rijen met nachtbrakers staan. De zaak is op vrijdag zelfs 24 uur open, en op andere dagen sluit het aan het einde van de middag om weer tot leven te komen in de avond. Maritozzaro bestaat ruim 60 jaar en wordt gerund door de familie Agostini. Het bevindt zich in de wijk Trastevere, een kleurrijke, hippe wijk in Rome waar Italiaanse arbeiders wonen.



,,Het broodje is van bloem, zout, boter, honing, ei met van binnen slagroom.’’ Nadine is enthousiast: ,, Het is een soort van puddingbroodje met een poedersuikerlaagje.’’ Bij het broodje drink je natuurlijk een cappuccino.

Volledig scherm © Robert Hüsken Pasta

,,De twee gerechten die Italianen het liefste hebben zijn de pasta carbonara en pasta cacio e pepe. Vol met peper en kaas. Hoe meer kaas, hoe beter’’, zegt Robert.



Nadine en Robert eten deze pasta's bij Roscioli, een tentje waar je kunt dineren in de wijnkelder, te midden van alle wijnflessen. Ze hebben begrepen dat de pasta hier van zeer goede kwaliteit is. Dit lazen ze op verschillende lokale websites en hebben ze van de locals in Rome zelf begrepen. ,,Het was super lekker, maar wel prijzig’’, voegt Robert eraan toe.

Wijn

Nog een laatste tip. ,,Staat er Lazio op de kaart, dan komt de wijn uit dit gebied’’, zegt Robert. Ze kozen zelf ook een wijn uit Lazio tijdens het diner in Roscioli. ,,Dat was een heel goede wijn.’’