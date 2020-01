Deze eierkoeken uit de supermarkt komen als beste uit de test

Bakker Peter Holtkamp verkocht tussen zijn broden, croissants en kadetjes altijd wel wat eierkoeken. Maar hij herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe vijftien jaar geleden ineens wel heel veel mensen aan de toonbank stonden te trappelen voor een zak eierkoeken. ,,In 2005 zagen we de vraag uit het niets verdubbelen. Het was waanzin. En die populariteit van de eierkoek is nooit meer ingestort. Op een zaterdag gaan er zo 500 de deur uit. Dat is één eierkoek voor elke klant.’’