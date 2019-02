Deze fastfoodrestaurants bieden beste vegahap

Het aanbod dat fastfoodrestaurant bieden is enorm gegroeid het afgelopen jaar. ,,Als je de lijst die wij nu hebben gemaakt een jaar geleden zou hebben samengesteld, dan zag die er heel anders uit", zegt Pablo Moleman, manager foodservice bij ProVeg dat zich inzet voor een meer plantaardig eetpatroon in Nederland. ,,Dan stonden de ketens die nu bovenaan staan nog ergens halverwege de lijst. De markt verandert razendsnel." Dat betekent volgens Moleman vooral: de ketens hebben oog gekregen voor veganisten, vegetariërs en flexitariërs.

ProVeg is een organisatie die mensen bewust wil maken van de voordelen van een meer plantaardig dieet als het gaat om het milieu en de gezondheid. De ene keer fungeert de organisatie als lobbyclub, de andere keer als betaald adviseur van voedselbedrijven. ,,New York Pizza heeft vorig jaar drie pizza samen met ons ontwikkeld en Domino's kwam er snel achteraan. De ketens houden elkaar heel goed in de gaten."

Internationaal zijn de verschillen groot, aldus Moleman. ,,Je ziet dat McDonald's in Finland en het Verenigd Koninkrijk goed scoort met McFalafel en McVegan maar dat het aanbod in Nederland nog niet zo groot is. In Nederland doet Burger King het beter met de veggieburgers. Die zijn veganistisch als je de saus niet neemt. En hun apple pie stick is ook veganistisch.”

Hoewel veganisten maar een klein deel van de bevolking uitmaken (enkele procenten van de Nederlanders eet helemaal geen dierlijke producten) heeft die groep wel een grote invloed. ,,Dat zijn de mensen die de kookboeken publiceren, festivals organiseren en populaire blogs maken”, aldus Moleman. ,,En als je in een groep collega's of in een gezin ergens gaat eten, dan heeft juist degene die plantaardig eet veel invloed, want die wil ook lekker kunnen eten.”

Het aanbod aan plantaardige keuzes is juist ook goed omdat ook de groeiende groep flexitariërs daar in kan grasduinen. ,,Een onderzoek van de London School of Economics liet zien dat als je de vegetarische keuze in een menu niet in een aparte sectie zet maar tussen de andere gerechten dat dat gerecht dan zeker zo vaak wordt gekozen als de andere gerechten.”