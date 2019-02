Deze fish and chips is alleen voor de echte waaghalzen

Op het menu staat namelijk de pittigste fish and chips ter wereld. Althans dat beweren eigenaren David en Nick Miller, tevens vader en zoon en bedenkers van de pittige vis. Ruim een maand werkten ze aan het recept en werden het personeel en vaste gasten gebruikt als proefkonijnen. Het resultaat is een vis die wordt gemarineerd in tien verschillende soorten pepers en specerijen.

Het is voor Millers Fish and Chips niet de eerste keer dat ze het landelijke nieuws halen. In 2018 werd het restaurant namelijk uitgeroepen tot beste fish and chips shop in Engeland tijdens de Nationale Fish & Chip Awards. In gesprek met Wakefield Express laat Nick Miller weten dat ze graag nieuwe dingen en vooral nieuwe recepten proberen.