Deze frisse kombucha komt uit een omgebouwde zeecontainer

In Amerika is kombucha de gezondshype al ver voorbij. In de industrie rond de dubbelgefermenteerde theezwamdrank gaan honderden miljoenen om. Vanuit het Gelderse Gorssel wil Bob's Kombucha een klein graantje meepikken, maar dan wel in Nederland.

Volgens de overlevering dronken de krijgers van Dzjengis Khan al kombucha om ten strijde te trekken en het huidige Mongolië te stichten. ,,Tweeduizend jaar geschiedenis in een flesje'', noemt Bob van 't Klooster de frisdrank die hij verkoopt, niet zonder gevoel voor dramatiek.

Waar de dubbelgefermenteerde thee jarenlang vooral populair was in de hipsterhoek en onder gezondheidsfreaks, wordt kombucha inmiddels ook in Nederland steeds meer gangbaar. Van 't Klooster: ,,Zeker de kombucha met een smaakje is al lang uit de hardcore antroposofische hoek."

Zeecontainer

Van 't Klooster (50) zit met compagnon en buurman Gijs Hoefsloot (56) achter het bedrijfje Bob's Kombucha. Ze brouwen in een geïsoleerde zeecontainer achter de woning van Van 't Klooster, aan een zandweg in het groene buitengebied van Gorssel. Hoefsloot: ,,We begonnen met twee klanten, maar nu zitten we rond de twintig winkels en restaurants. We zijn nog in onderhandeling met een online supermarkt."

Kombucha is, zeker om uit te leggen, een misschien wat ingewikkeld drankje, van ver voor de tijd van Coca Cola. De frisdrank ontstaat uit fermentatie van gezoete thee door bacteriën en gistculturen. Die wordt aan de thee toegevoegd en vormt een dikke, glanzende plak die de kombuchazwam genoemd wordt. Dan fermenteert de thee dubbel: de gist zet eerst de suiker om in alcohol (ethanol). De bacteriën breken die alcohol daarna af.

Daarbij ontstaat het kenmerkende zure smaakje van kombucha en koolzuur. Kombucha is alcoholhoudend, maar je wordt er niet dronken van, het alcoholpercentage is altijd minder dan 0,5 procent.

Kombucha-hoofdstad

Gorssel groeide bij toeval uit tot de 'kombucha-hoofdstad' van Oost-Nederland, zo wil het verhaal. Van 't Klooster - import uit Amsterdam - maakte daar cider, maar in een slecht appeljaar schakelde hij over op de paddenstoelendrank. Dat ligt iets genuanceerder. ,,De ciderconsumptie zakte totaal in én ik zocht een alcoholvrij alternatief."

Voor dat alternatief ging hij in Amerika in de leer. ,,Daar hebben ze veel meer ervaring." Hij maakt het biologische drankje in drie smaken: puur, gember-appel en framboos-limoen. ,,Dan moet je het zo zien: puur gaat keihard in de biologische winkel in Zutphen, terwijl framboos-limoen weer echt voor het Deventer Stadsstrand is."

Over de oorsprong van kombucha woedt een natiestrijd: zowel de Russen, Chinezen, Japanners en Koreanen claimen de zwammendrank te hebben ontdekt.

In Nederland is het drankje niet helemaal nieuw: in de jaren 70 werd het bijvoorbeeld ook wel gedronken. Geallieerde soldaten lieten er van proeven na de Tweede Wereldoorlog. Toch gaat het te ver om van een herleving te spreken, zegt Van 't Klooster, die geschiedenis studeerde. ,,Daarvoor was het toen te klein in Nederland."

Trends

Drankjes zijn sterk aan trends onderhevig: limoncello en mojito zie je nu weer een stuk minder vaak dan een paar jaar geleden. Of kombucha wel een blijver is, durven Van 't Klooster en Hoefsloot niet met zekerheid te voorspellen. ,,Die garantie heb je niet. Hier is het echt in opkomst, in Amerika is het al meer dan tien jaar groot. Uiteindelijk willen we gewoon zoveel mogelijk mensen laten proeven. En het appelleert aan het gezonde gevoel, en dat blijft.”