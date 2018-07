Deze gamba’s zorgen voor een smaakexplosie

“Voor goede grote gamba’s moet je diep in de buidel tasten, maar hoe groter de garnalen, hoe vleziger en lekkerder ze zijn. De moeite waard dus”, aldus Jord. Zeker als je ze grilt is het van belang dat de garnalen genoeg ‘body’ hebben. Zo voorkom je dat ze te gaar en droog worden voordat het gerookte spek krokant is.

Bier tip

Jords BBQ tips voor de gamba’s: - Grill je citroen. Hierdoor veranderen de zuren en gaan ze karameliseren, wat een ronde smaak geeft. - Verwijder het darmkanaal van de gamba door een sneetje in de rug te maken. - Grill de gamba’s kort, anders worden ze droog. - Strooi de bacon na de vinaigrette over het gerecht, zo blijf hij krokant.

Gegrilde gamba’s met lauwwarme baconvinaigrette

Bereidingswijze:

- Pel de gamba’s maar laat daarbij de kop en het uiteinde van de staart zitten. Verwijder met een klein mesje het darmkanaal.

- Maak vervolgens de bacon-vinaigrette door de gerookte ontbijtspek te grillen op de BBQ totdat deze geheel krokant is geworden.

- Laat afkoelen op keukenpapier en hak daarna fijn tot een crumble.

- Meng de overige ingrediënten in een pannetje en plaats deze op de hoek van de BBQ waar de vinaigrette lauwwarm kan worden.

- Olie het rooster van de grill in met olijfolie. Kruid de gamba’s licht met zout en versgemalen zwarte peper.

- Grill de gamba’s kort aan beiden zijdes tot het vlees mooi roze en stevig van kleur is geworden.

- Verdeel de gegrilde gamba’s over een grote schaal, besprenkel met de lauwwarme vinaigrette en garneer met de lauwwarme baconvinaigrette, gefrituurde peterselie en gegrilde citroenpartjes.

- Serveer met rustiek brood om de vinaigrette mee op te deppen.