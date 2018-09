Deze gewoonte doet je lichaam drastisch sneller verouderen

Je lichaam breekt alcohol minder snel af als je ouder wordt, vertelt Elizabeth Trattner, acupuncturist en diëtiste. Hoe langer alcohol in je systeem blijft, hoe meer het zich opbouwt in je bloedbaan, wat de schadelijke effecten vergroot. Dat legt ze uit aan Huffington Post. Uit een studie, gepubliceerd in de Journal of Epidemiology & Community Health, bleek bijvoorbeeld dat mensen die veel alcohol drinken, 33 procent meer kans hebben om vervroegd witgrijze ringen rond hun pupillen te krijgen. Een aandoening die in de volksmond ook wel ‘ouderdomsboogje’ genoemd wordt en normaal gezien enkel voorkomt rond je zestigste levensjaar.