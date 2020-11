Deze gezonde appeltaart van de Healthy Sisters is perfect voor de donkere dagen

Slapen in een kroeg met jacuzzi? In dit dorp kan het!

6 november Slapen in de kroeg? Vanaf zaterdag kan het bij PÛHA aan de Wilhelminastraat in Bodegraven. Eigenaren Punk Hermenet en Mariel Dijkstra bouwen hun kroeg om tot een tijdelijke airbnb, compleet met jacuzzi, sterrenhemel en urban jungle. ,,Zover we weten zijn we hiermee uniek in Nederland.”