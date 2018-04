Deze groenten kan je nu al zaaien in je tuin

Die overenthousiaste lentekriebels moeten eerst en vooral lichtjes getemperd worden: begin april zijn er nog niet heel veel dingen die je al buiten kan beginnen zaaien. Maar ze zijn er gelukkig wel, die lentegroenten die je nu al in de grond kan stoppen. ,,Je kan al beginnen met erwten buiten te planten", legt Angelo uit. ,,En ook verschillende slasoorten en bladgroenten zoals kropsla, snij- en pluksla en spinazie. Radijsjes zijn ook erg makkelijk en dan zijn er tot slot ook nog tuinbonen. Maar opgelet, dat is een aparte soort, het zijn niet de gekende prinsessenbonen. Je kan daarnaast ook al zomerse groenten binnenshuis beginnen voor te zaaien, zoals tomaten, pepers en paprika's. Die hebben veel warmte nodig, dus die kan je pas rond mei buiten in de volle grond zetten."

Balkontuintjes

Stadsinwoners hebben niet altijd een royale tuin voor handen om groenten en kruiden in te verbouwen. Maar zelfs op een klein balkonnetje kan je een eigen moestuin starten, verzekert Angelo. ,,Alles wat in de moestuin groeit, kan je ook in een pot kweken. Je kan een grote bak gebruiken om je zaadjes in te planten, of verschillende potten. Een leuke groente om te planten als je in de stad woont en niet veel plaats hebt, is bijvoorbeeld de Parijse wortel. Dat is een bolvormige wortelsoort die eruit ziet als een radijs, en heel makkelijk in potten gekweekt kan worden."

Zes uur zon per dag

Voldoende zonlicht is nog wel het belangrijkst. ,,Het merendeel van de groenten die wij kennen hebben veel zon nodig, zo'n zes uur per dag", weet Angelo. ,,In een appartement is dat niet altijd mogelijk, maar met vier uur moet het voor de meeste groenten ook nog net lukken. We gebruiken daar deze termen voor: alles wat minder dan vier uur per dag in de zon staat, wordt als schaduw beschouwd. Tussen de vier uur en zes uur zon per dag noemen we halfschaduw, en vanaf minstens zes uur zonlicht per dag spreken we van volle zon."

Potgrond versus zaaigrond

Nu weten we eindelijk welke zaadjes we al kunnen kopen in de tuinwinkel, maar welk aarde koop je daar dan best bij? Angelo: ,,Er is een verschil tussen zaaigrond en potgrond. Aan potgrond is vaak meststof toegevoegd om je planten een snelle start te geven, terwijl zaaigrond neutraal is. Potgrond wordt meestal gebruikt voor planten die al een wortel hebben. De meststoffen kunnen de nog kwetsbare zaadjes en startende wortels beschadigen, vandaar dat je om te zaaien beter zaaigrond gebruikt. Al maakt dat voor buiten iets minder uit. Daar kan je ook gerust potgrond gebruiken, omdat bijvoorbeeld regen die meststoffen wegspoelt, en daardoor minder geconcentreerd wordt."

Kant-en-klaarpakketjes

Als newbie in de moestuinwereld is het soms verleidelijk om terug te grijpen naar kant-en-klaarpakketjes in verschillende winkels en supermarkten. Maar is dat niet te mooi om waar te zijn, zo'n bloempot die zelfs de leken in enkele weken tijd een tomatenplant in één pot belooft? Angelo: ,,Het probleem daarmee is vaak dat mensen het hele zakje zaadjes in zo'n klein potje planten, en dan mislukt de oogst. Of je ziet in winkels soms een pot met wortelzaadjes, terwijl wortels rechtstreeks in de grond gezaaid moeten worden. Dat kan niet anders dan de mist in gaan. Er is op zich niks mis met die pakketten, maar zelfs dan moet je nog weten hoe ze te gebruiken. Tuinieren is geen rocket science, maar wat je waar en wanneer precies zaait, is wel belangrijk. Met die kennis paraat kan iedereen het."