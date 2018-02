Deze groenten kosten nu een prikkie

Voor de liefhebbers van stamppot is er genoeg te beleven. Een heel populaire groente deze maand in andijvie . Supermarkten buitelen over elkaar heen met aanbiedingen, zoveel aanbod is er van de gezonde groenten. Andijvie bevat veel vitamine K en wordt als supergezond beschouwd. Een zak van 400 gram kost nu maar circa 1 euro.

Boerenkool is ook zo’n winterklassieker, die ook nog iets duurzamer is want boerenkool groeit in de Nederlandse grond, niet in Spanje. Een zak van 300 gram kost ongeveer 1,20 euro. Bovendien is het een superfood, want deze kanjer bevat veel ijzer, vitamine K, vitamine A en C en ook calcium. Spinazie bevat ook al lekker veel vitaminen (A, E en K) en een boel antioxidanten die ziekten op afstand houden. Een zak met 450 gram verse spinazieblaadjes kosten rond de 1,50 euro.

De klassieker is natuurlijk de winterpeen. Een kilo kost in de meeste supers nog geen euro. De wortel past in de soep, in de hutspot, in salades en talloze eenpansgerechten. Knolselderij - ook ongeveer 1 euro in de super - is veelzijdig. In de plaats van aardappelen of in de soep.