Deze groentetaart maak je in een handomdraai

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 190 ºC.

- Meng in een kom de ricotta, eieren, parmezaanse kaas, zout, peper en nootmuskaat.

- Roer tot alles goed gemixt is.

- Bekleed de taartvorm met het bladerdeeg.

- Prik met een vork gaatjes in de bodem.

- Giet hier vervolgens het mengsel over.

- Snijd de groenten in de lengte in plakken.

- Verdeel de groenten rondom. Begin hierbij van buitenuit.

- Besprenkel de taart met de olijfolie en bestrooi met de geraspte parmezaanse kaas.

- Bak de taart op 190 ºC in circa 60 minuten klaar.