Deze grote voedselfestivals gaan binnenkort nog plaatsvinden

Een beetje voedselliefhebber struint binnen- en buitenland af op zoek naar foodfestivals. Waar deze ongekende populariteit vandaan komt vroegen we Frans Nagel, organisator van Eten op Rolletjes: een foodtruckfestival dat zich vooral richt op de kleinere steden.

,,Voor mij ligt de verklaring in het feit dat het traditionele winkelen een beetje voorbij is. Wij bieden iets nieuws,” legt Nagel uit. Daarnaast geniet Eten op Rolletjes van de voordelen die de kleinere gemeentes te bieden hebben. ,,Je hebt daar een hechte gemeenschap. Het is een plek waar mensen elkaar treffen en bij elkaar aanschuiven voor een gesprek.”

Momenteel kan je in de periode van mei tot en met september elk weekend een foodtruckfestival vinden in Nederland. Nagel vertelt met nieuwe plannen bezig te zijn om daarin onderscheidend te blijven. ,,Foodtrucks alleen zijn niet meer genoeg. Je moet de beleving uitbreiden zonder dat het te hoog gegrepen wordt voor bepaalde groepen mensen,” legt de organisator uit. ,,We besloten meer live acts te boeken en hadden bijvoorbeeld een salsa tent die erg goed liep.”

Deze verschuiving vindt ook plaats op gebied van eten vertelt Nagel. ,,De kern blijft natuurlijk het voedsel, daarin moet je voortdurend zoeken. Aziatisch eten is momenteel erg populair maar er ontstaat ook een groeiende vraag naar eten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Al blijven de best lopende wagens nog altijd burgers en friet.”

Foodfestivals in Nederland

9 augustus tot en met 15 september zal het rondreizende foodtruckfestival Rrrollend plaatsvinden in de steden Alkmaar, Den Haag, Gouda, Leiden, Vught en Rotterdam. Hier vinden een we een verscheidenheid aan eten en entertainment.

Fans van theater en eten kunnen hun hart ophalen bij de Parade. Het rondreizende festival vindt voor de laatste keer plaats in Amsterdam van 9 tot en met 25 augustus. Iedere avond zijn er verschillende tentoonstellingen. Om je op weg te helpen tipt het Parool 10 favoriete foodtrucks op de Parade.

Bij Eten op Rolletjes kun je ook terecht voor de combinatie theater en eten. Dit kindvriendelijke festival zal plaatsvinden in Purmerend, Utrecht en Wageningen tussen 16 augustus tot en met 1 september.

Met 19 festivalweekenden is TOOST het langst reizende festival van Nederland. Ondertussen zijn er nog 6 culinaire weekenden te gaan in de steden Uithoorn, Hendrik-Ido-Ambacht, Lansingerland, Wijk bij Duurstede en Alphen aan de Rijn in de periode van 23 augustus tot en met 29 september.

Na zeven culinaire weekenden is TREK aangekomen aan haar laatste editie in Den Haag van 30 augustus tot 1 september. Het festival strijkt daar neer in het Haagse Westbroekpark. Ook hier zullen er naast verschillende foodtrucks en wijnbarren het nodige entertainment te vinden zijn.

Foodfestival in het buitenland

Wie begin oktober een bezoek brengt aan de Spaanse provincie Galicië heeft geluk. Op een uur rijden van Santiago de Compostela ligt de kustplaats O Grove. Daar wordt van 3 tot 13 oktober het Festa do Marisco gevierd. Hier kunnen liefhebbers van verse zeevruchten en vis volop genieten van alles dat de Atlantische oceaan te bieden heeft.

Dichter bij huis vind van 21 september tot 6 oktober het Oktoberfest plaats in de Duitste stad München. Met ruim 6,5 miljoen bezoekers per jaar is het een van de grootste volksfeesten ter wereld. Behalve bier kunnen bezoekers hier traditioneel Duits eten verwachten als würsten, pretzels en schweinshaxe.