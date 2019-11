Deze herfstgroenten zijn nu lekker betaalbaar

Koken & etenWie gezond wil eten, kan het beste voedsel kiezen dat nu in het seizoen is. Ook goed voor het milieu is dat prettig, zegt het Voedingscentrum, omdat de groente op je bord niet eerst heel veel kilometer hoeft te reizen.

Veel chef-koks doen het en onze oma’s deden het ook: koken met ingrediënten die in de buurt uit de grond komen en dan het liefst die in het seizoen zijn. Lekker, niet al te duur en hoewel alle groente gezond is, is seizoensgroente van eigen bodem ook nog goed voor de aarde.



Daarom hieronder een greep uit de lijst van groenten die je nu voor een mooie prijs in je supermarkt kunt vinden.

Broccoli Deze groente wordt meestal verkocht per hele bol, maar de prijs bij de supermarkt hangt af van het gewicht. Zo vraagt Albert Heijn voor eentje van een halve kilo 1,09 euro, dezelfde prijs als Jumbo. Voor 500 gram vraagt Coop 90 eurocent, omgerekend vraagt Dirk 89 cent. Plus is in dit rijtje het goedkoopst met 85 cent voor een halve kilo.

Bloemkool Een hele echte Nederlandse bloemkool kost bij Albert Heijn en Plus nu 1,69 euro, bij Jumbo, Dirk en Hoogvliet 1,59 euro.

Rode kool Voor een hele kool (vers) ben je bij zowel AH, Jumbo, Plus als Dirk 1,29 euro kwijt. Dan heb je ook gelijk een biologisch exemplaar.

Rode biet Bij AH en Plus kun je rauwe rode bieten kopen voor 1,98 euro per kilo. Jumbo en Spar hebben alleen gekookte exemplaren op de site staan. Bij Dirk ben je goedkoper uit: daar betaal je voor een hele kilo 1,38 euro.

Volledig scherm Pastinaak © Voedingscentrum Spitskool Een hele kool kost bij Albert Heijn 1,09 euro, bij Jumbo 99 cent. Bij Plus doen ze 1,05 en Dirk staat alleen de biologische variant op de site voor 1,69 per stuk. Bij Aldi zou je weleens het goedkoopst uit kunnen zijn. In de folder van deze week staat dat ze voor 79 cent in de aanbieding zijn.

Bosui Voor drie bosuitjes ben je bij AH 99 cent kwijt. Jumbo rekent 65 voor een stengel. Voor 79 cent krijg je bij Dirk een hele bos bosuien. Een enkele stengel is bij Coop 99 cent.

Pastinaak Bij AH verpakken ze pastinaken per 400 gram en voor dat pakket betaal je 1,39 euro (omgerekend 3,48 per kilo). Jumbo verpakt ze per halve kilo en vraagt voor een pakje 1,86 (omgerekend 3,72 euro per kilo). Bij Dirk betaal je voor een zak van 400 gram 99 cent. Dan heb je nog biologische ook. Dezelfde hoeveelheid kost bij Coop 1,39 euro. Bij Plus is een halve kilo 1,50 euro.

Pompoen In de supermarkten zijn vooral biologische exemplaren verkrijgbaar: bij AH betaal je voor een exemplaar 2,50 euro, bij Jumbo 1,99 euro en bij Plus 2,49 euro. Dirk heeft Hollandse en daar moet je 2,39 euro voor betalen. Coop vraagt er ietsje meer voor: 2,58 euro per stuk.

Boerenkool Boerenkool wordt het meest gesneden verkocht in de supermarkt, doorgaans in zakken van een halve kilo. De aanbieding van Coop is qua prijs het aantrekkelijkst: voor 500 gram betaal je nu maar 1,29 euro (2,58 euro per kilo). Bij Dirk is dat drie dubbeltjes meer: 1,59 euro (3,18 per kilo). De prijs van Jumbo lijkt daar niet ver vandaag te zitten met 1,34 euro, maar in de zak zit 300 gram wat een kiloprijs van 4,47 euro betekent. Albert Heijn en Plus zijn nog iets duurder, want bij die supers kost zo’n zak van hetzelfde gewicht 1,39 euro (kiloprijs 4,63 euro). De Aldi-folder vermeldt dat 300 gram gesneden boerenkool 99 cent kost.

Spruitjes De minikooltjes zijn volgens het Voedingscentrum rijk aan vitamine C, vitamine K, foliumzuur en voedingsvezels. Coop heeft ze nu in de aanbieding: een halve kilo kost een eurootje. Plus heeft de prijs nog iets scherper met 99 eurocent. AH vraagt voor hetzelfde gewicht 1,19 euro en Jumbo ook. Maar Dirk is het goedkoopst van dit rijtje supermarkten: voor 750 gram betaal je nu maar 89 cent.

Knolselderij Het knolletje mag er dan bonkig en bobbelig uitzien, de smaak is zacht en een beetje zoet. Hij smaakt goed in soep of in een stoofschotel. Bij AH ben je voor een knolletje 95 cent kwijt, bij Jumbo ook. Plus hanteert dezelfde prijs. Dirk heeft de biologische voor 4 cent meer in de schappen liggen. Coop vraagt dezelfde prijs voor een gewone.

Paksoi Deze stronkjes zijn lekker in wokgerechten. Voor twee stuks betaal je bij AH 1,89 euro. Dirk verkoopt ze per twee stuks voor 1,29 euro. Bij Jumbo zijn ze wat duurder: de keten rekent per stuk 1,29 euro. Coop verkoopt ze ook per stuk: 1,39 euro kosten ze daar.

Noot: deze prijzen zijn gecheckt op 6 november 2019. Niet alle supermarkten hebben een doorzoekbare site. Daarom is in het geval van Aldi gebruik gemaakt van de weekfolder waarvan de aanbiedingen vanaf maandag 4 november gelden.