Deze Hollandse wijnen zijn zoet, rijp en ruig: bam!

Wijnorakel Harold Hamersma herinnert zich nog de Vlaamse journalist die begin deze eeuw naar Nederland kwam om onze wijn te keuren. ,,Te koud, te nat, te plat: Nederland is geen wijnland’’, concludeerde hij.



Hij had niet eens ongelijk, meent Hamersma. Weinig vaderlandse wijnen blonken uit in diepgang, afdronk of überhaupt een smaak die je binnen wilde houden. ,,Maar de laatste vijf jaar is Nederland een volwassen wijnland aan het worden’’, meent Hamersma. Hij rekent voor: meer dan 150 makers, wijngaarden in alle Nederlandse provincies en een totale oogst van 1,2 miljoen flessen per jaar. Goed, het is nog steeds een druppel op de wereldmarkt, maar de kwaliteit en kwantiteit nemen duidelijk toe.