Deze horecaondernemer levert enkel nog koud eten: ‘Met deze temperaturen anders alles afgekoeld’

16 november Van bedienen in de lucht als stewardess, naar mensen douchen in het verpleeghuis. Wie zijn baan heeft verloren tijdens of voor de coronacrisis, kan zich binnenkort makkelijker laten omscholen, zo is de bedoeling. ,,Het is hoog tijd voor actie: als er niets gebeurt, dan zit de Hoeksche Waard in het jaar 2030 met 4500 vacatures.’’