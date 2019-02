Deze kleurige broodjes bestaan voor een derde uit groente

Albert Heijn heeft broodjes ontwikkeld, naar eigen zeggen om een ‘nieuw, vernieuwend, lekker en mooi assortiment te houden. Het is een gemakkelijke manier om meer groente te eten en ze zien er vrolijk uit, meldt de woordvoerder. De broodjes zijn in alle winkels van AH te koop voor 1,5 euro.



Groentenbrood is op meer plaatsen te koop: ook Bagels&Beans, New York Sandwiches en cateringbedrijf Just like your mom serveren brood waarin veel groente is verwerkt. Je kunt het ook zelf maken.