Deze koffie geeft je vandaag de grootste cafeïneboost (het is geen espresso)

Twee derde van de Nederlanders boven de 15 drinkt dagelijks koffie. Gemiddeld zijn dat 3,8 kopjes per dag. Welk kopje van dat zwarte goud maakt ons dan het meeste wakker met cafeïne ‘s ochtends?



,,Het is heel moeilijk om te zeggen hoeveel cafeïne er exact in een kopje koffie zit”, vertelt barista Joke De Coninc. ,,Het hangt af van hoe groot je kopje is en welke soort bonen je gebruikt. Zo bevat de robustaboon, die voornamelijk in Vietnam wordt gekweekt, bijvoorbeeld tot twee keer zoveel cafeïne dan de arabicaboon uit Ethiopië.”



De belangrijkste factor die bepaalt hoeveel cafeïne er uiteindelijk in je kopje zit, is de extractietijd. ,,Dat is de tijd dat de koffie en het hete water met elkaar in contact komen”, zegt De Coninck. ,,Hoe korter de extractietijd, hoe minder cafeïne de koffie zal bevatten. Of een koffie zacht of sterk smaakt, is dus vooral afhankelijk van de verhouding tussen de hoeveelheid koffie en water. Simpelweg van het recept dus.”



Hieronder zie je hoeveel cafeïne de verschillende soorten koffie bevatten.