Deze koffiepads zijn lekkerder dan de echte Senseopads

Douwe Egberts had tot 13 jaar geleden het alleenrecht op pads voor de koffiemaker Senseo. Op het moment dat het alleenrecht verliep, nam het aantal merken, smaken en sterktes enorm toe. Er zijn er nu zoveel en er zijn nog zoveel fans, dat de Consumentenbond 18 merken door liefhebbers heeft laten testen. De panelleden kregen allemaal de smaak 'regular’.

Als winnaar komt Ekoplaza uit de test. Het merk eindigt in de lijst bovenaan met een rapportcijfer 7,3 voor de smaak. De pads zijn 11 cent per pad en daarmee zeker niet de duurste en bovendien scoort het koffiemerk goed op duurzaamheid. Daarom is het volgens de Consumentenbond de beste, zo valt te lezen in de nieuwe Consumentengids die net is verschenen. ,,Eindelijk een goeie bak”, verzucht een panellid in de gids.

De proevers kregen veel vragen. Over de smaak, of het waterig of sterke koffie was en hoe de bitterheid of wrangheid was. Ook voor de nasmaak was aandacht. Het uiterlijk - de kleur en de dikte van de schuimlaag - speelde ook een rol.



Sommige koffie werd ronduit vies gevonden. AH Basic en Lavazza kregen de wind van voren. Opmerkingen als ‘ik kreeg er de rillingen van’, ‘vieze koffie’ en ‘slappe hap’ werden meermalen als oordeel genoteerd. Lavazza eindigde mede hierdoor onderaan de lijst: het eindcijfer is 5,3, de prijs per pad met 14 cent ook nog eens de duurste uit de test.

Iets te bitter

Dan ben je met de nummer 2 op de lijst (die van Jumbo) beter uit: 7 cent per pad, een mooi cijfer 6,9, heeft een duurzaamheidkeurmerk en smaakt in veel opzichten ‘precies goed’ volgens het panel. Op nummer 3 en 4 staan respectievelijk Marqt en Hema.



De Consumentenbond geeft wel aan dat elke koffiepad weer anders is: fabrikanten werken met blends en melanges van verschillende soorten bonen maar op de verpakking staat zelden in welke verhouding.



Opvallend is dat de echte Senseo tegenvalt. Niet alleen omdat hij niet geen duurzame geteelde koffie bevat maar ook door de smaak: net geen voldoende met een 5,7. De pads zijn 10 cent per stuk. Het panel oordeelde dat de smaak iets te zwak was, de koffie iets te bitter, iets te zuur. De beroemde schuimlaag kreeg wel het oordeel: ‘precies goed'. Toch eindigt de pad niet hoog: op nummer 15.