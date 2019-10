Deze lekkernijen bevatten ingrediënten die je niet verwacht

Koken & etenDat is lekker! Een taart die je meteen wilt verschalken. En die decoratie, prachtig. Maar wacht. Wie beter kijkt, ziet dat deze heerlijke taart oneetbaar is. Het is een kunstwerk van fotograaf Aldwin van Krimpen (47) en ontwerper Diederik Schneemann (39). Hun belangrijkste ingrediënt? Afval.

Het idee om van afval iets nieuws te maken, dat komt bij Schneemann vandaan. Hij scharrelde als ontwerper al materialen bij elkaar die anders op de vuilnisbelt terecht zouden zijn gekomen. ,,Hij heeft bovendien een achtergrond in de horeca, hij werkte als kok”, aldus compagnon Van Krimpen. ,,Daar werk je ook met ingrediënten die je knipt en smelt. Dan ben je ook aan het spelen.”

De twee mannen kenden elkaar van de buitenschoolse opvang van de kinderen. Schneemann bedacht het concept. Het goede contact met fotograaf Van Krimpen leidde tot gezamenlijke zoektochten naar materiaal en betere foto's van de gerechten. ,,We zoeken naar spullen waar afval zich ophoopt: het is als wildplukken.” De rommel van een plek belandt in een vuilzak. En met dat - Rotterdamse - afval maken de mannen iets. Een broodje voor de gyros is - als je goed kijkt - een deel van de laars. En isolatiemateriaal kan dienen als foppudding in een tompouce. Meestal doet Van Krimpen de mise en place en maakt Schneemann de borden op. Van Krimpen verzorgt de fotografie.

Over die tompouce: zonder het puin van het Noordrand College in Schiebroek was het taartje er nooit geweest. Eerst verzamelen de mannen het vuilnis. Dat sorteren ze zorgvuldig, maken er top shots van en gaan dan knutselen. Van opgeheven vingertjes houden ze niet. Meer dan een knipoog naar de vervuiler is het werk niet.

Schuif over de foto om de ingrediënten en de tompouce te bekijken.

Schuif over de foto om de ingrediënten en de petit fours te bekijken.

De mannen exposeerden vorig jaar op de Salone del Mobile in Milaan. Dat leverde niet alleen applaus op. ,,Italianen, voor wie eten heilig is, zijn op hun pik getrapt als ze ontdekken dat het lekkers gewoon vuilnis is”, zegt Van Krimpen. ,,Boven de Alpen kijken ze meer naar de foto’s en begrijpen ze de ironie.”



Quote Italianen zijn op hun pik getrapt als ze ontdekken dat het lekkers gewoon vuilnis is Aldwin van Krimpen