Deze man eet alles, zelfs het oneetbare

Vertel me maar wat ik moet eten, daagde Eric mensen op Reddit.com uit. En dus at hij de afgelopen tijd de gekste dingen. Het minst lekkere: rijstcakejes. Maar verder eet hij alles, zolang het maar geen dieren zijn die op de lijst van bedreigde diersoorten staan. Hij houdt erg van kaas. Vooral Amerikaanse, want hij is vaderlandslievend, zegt hij.

Eric begon een maand of vier geleden met losse snacks, groentes en drankjes. Jalapeñopepers, soep, oreo’s, een hamburgerbroodje, een citroen, rauwe spaghetti, ketchup. Daar bleef het niet bij. Hij nam zelfs een keer een hap van een keukenrol. En hij at vuilniszak. Met en zonder ijs.

Na een tijdje gaf Eric aan dat hij de rauwe uien en andere ongekookte rommel zat was. ,,Ik wil warm eten, man. Na al die rauwe uien en peper, wil ik echt iets gefrituurds.”



De nieuwe suggesties kwamen van de zoon van een vriend van Eric. Op de vraag waarom ze filmpjes maken van vaak maar een seconde of twintig van Eric die iets eet, antwoordde die: ,,We dachten dat internet het leuk zou vinden.” Dat klopt. Eric reageert: ,,Er zit een diepere betekenis is. Die aanwijzingen kunnen jullie vinden in de video’s.”



Eric heeft nog niet aan alle verzoeken voldaan. Zo staat surströmming nog op de lijst: de Zweedse gefermenteerde haring staat bekend als een van de vieste gerechten die er zijn.