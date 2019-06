Deze mensen smachten naar lijst met allerbeste restaurants

Het is morgen een belangrijke dag voor iedereen die iets met het allerbeste eten van de wereld heeft. Dan wordt de lijst World’s 50 Best Restaurants bekendgemaakt.



Voor sommige mensen is dat nét iets belangrijker dan voor anderen. Ab en Hanne el Miri eten graag goed. Dat een restaurant een ster heeft, doet er voor hen niet zoveel toe. ,,Je verwacht kwaliteit als er een ster is, maar het gaat om het verhaal achter het eten. Ik vind het belangrijk dat ik me kan vinden in de filosofie van de kok’’, zegt Ab. ‘En het moet vernieuwend zijn’, voegt Hanne toe.

,,Er is niks zo erg als in een eetcafé zitten en slecht eten krijgen’’, zegt Karel Bagijn. Hij gaat dan ook op vakantie met de Michelingids in zijn hand. ,,Bij de boekhandel kennen ze me inmiddels, daar leggen ze de nieuwe editie direct voor me klaar.’’



Zo af en toe gaan hij en zijn vrouw speciaal op reis voor een restaurant. Osteria Francescana van Massimo Bottura bijvoorbeeld, die afgelopen jaar bovenaan eindigde. ,,Daar zijn we een paar keer geweest. Een enorm leuk restaurant.’’ Ergens hoopt hij ook dat hij wat kan oppikken van de grote chefs. ,,Ik ben op mijn 55ste huisman geworden. Ik hoop altijd dat ik iets leer van het eten dat ik thuis ook kan gebruiken.’’

Een ranglijst van de beste restaurants ter wereld vindt Pieter Bogaers van bijzondererestaurants.nl eigenlijk onzin. ,,Het is echt flauwekul. Ik gebruik die lijst eerder horizontaal, dan verticaal. Al die restaurants doen niet voor elkaar onder. Ik denk dat er wereldwijd wel honderd restaurants zijn die op de eerste plek verdienen te staan.’’

Het beste restaurant ooit is het legendarische –maar inmiddels gesloten- El Bulli. Daar hoeven Ab en Hanne niet lang over na te denken. ,,Ab wilde me daar ten huwelijk vragen. Maar het duurde vijf jaar voor we er eindelijk terecht konden’’, vertelt Hanne. ,,Dus hebben we daar ons eenjarige huwelijksjubileum gevierd.’’ Dat het etentje, inmiddels zeker tien jaar geleden, indruk heeft gemaakt, is nog altijd duidelijk in hun huis: daar hangt een foto van de twee samen met chef-kok Ferran Adrià. ,,El Bulli heeft andere restaurants een beetje verpest voor me’’, lacht Hanne. ,,Ik kan me nog heel goed een gerecht herinneren van gemarineerde rozenblaadjes.’’

Lijstjes, recensies, maar soms kiest Ab een restaurant ook op basis van een foto uit. Hij haalt zijn telefoon tevoorschijn en laat een gerecht zien. Een soort vanille lavacake, waar vloeibare saus uit stroomt. ,,Ziet dit er niet lekker uit? Ik zou hiervoor zo naar een restaurant gaan.’’

Tijdens een etentje bij restaurant Kei in Parijs vorig jaar kreeg Bogaers tranen in zijn ogen. Het was een gerecht van Iberico varken. ,,Het vlees was bloedrood, je kon het bijna rauw eten.’’ Voor goed eten zijn de leveranciers van de producten erg belangrijk. Hij haalt chef-kok Dominique Crenn aan. ,,Zij zei dat alles valt of staat met de kwaliteit van je ingrediënten.’’

Dat is een uitspraak waar Ab zich ook goed in kan vinden. ,,Je merkt een groot verschil in kwaliteit als een kok echt de moeite neemt om de beste ingrediënten uit te kiezen. Mijn vader bijvoorbeeld kon heel goed het beste vlees uitkiezen. En je hebt mensen die als ze naar de markt gaan, voelen en ruiken welke producten het beste zijn.’’

Hoog op het lijstje van Ab en Hanne staat Peru. ,,Ik ben erg benieuwd naar de ingrediënten die ze op de markt hebben’’, zegt Ab. ,,Daar begint het al. En we willen dan niet alleen de sterrenrestaurants uitproberen, maar ook de lokale eettentjes.’’ Hanne vult aan: ,,We komen vaak in Indonesië. En we kiezen altijd voor een hotel bij een buurt die bekend staat om zijn streetfood.’’ Ze lacht: ,,Het moet gewoon lekker zijn.’’