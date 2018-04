Deze nieuwe ijssmaken maken kans op zomerhit

Van ijsmakers hoor je weinig in de wintermaanden. Ze zijn druk bezig zich te beraden op het nieuwe seizoen. Bij wedstrijden en festivals wachten de trends en vernieuwingen om opgepakt te worden. Het ene is meteen een hit, het andere wordt niks. Wordt de volgende hit het ijs met stukjes van de Duitse snackreep Yogerette van Wilbert Evenhuis? Of misschien het carrotcake-ijs van Antonio Mulder? Hamid Tegaoui weet het wel: zijn lente-ijs natuurlijk.

Veganistisch

Een voorbeeld van dat eerste is het veganistisch ijs. Een ijskoude lekkernij waar geen dierlijk product aan te pas is gekomen. De verwachting is dat die trend dit jaar doorzet. ,,Vegan-ijs is al een jaar of drie, vier verkrijgbaar maar de vraag wordt nu echt groter'', zegt Jacques Vos van de branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum. ,,Dat heeft te maken met het groeiend aantal consumenten dat bezig is met gezond eten.'' Omdat er geen melk of andere dierlijke producten in worden verwerkt, is de smaak van veganistisch ijs niet te vergelijken met schepijs. ,,Je gebruikt andere vetten, dat zorgt voor een andere smaak. Niet minder lekker, maar anders.''



IJs zonder melk kennen we al langer. In sorbetijs zit niets meer dan suiker, water en fruit. ,,Een vruchtenijsje. Dat wordt in Zuid-Europa veel meer geconsumeerd dan hier omdat het een lekkere verfrissing is in zomers, die veel warmer zijn dan de onze.''

Rimini

Net als veel andere ijsmakers was Vos, die ook docent is aan de Vakschool Wageningen (horeca en bakkerij-opleidingen van roc Rijn IJssel), in januari in Rimini te vinden. In die Italiaanse stad is elk jaar de grootste beurs op ijsgebied, de Sigep. Dé plek om te zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Een van de opvallendste is zwart ijs, dat zien we volgens Vos dit seizoen zeker terug in de ijssalons. ,,Daar kunnen ijsbereiders zich mee uitleven. De kleur krijg je door koolstof toe te voegen. Maar dan heeft het ijs nog geen smaak, het is aan de ijsmaker om daar iets bijzonders mee te doen.’’

Twee andere trends die vanuit Italië opgepikt kunnen worden zijn het verwerken van kruiden en bloemen in ijs en koffie-ijs, in allerlei varianten. In de ijssalons kunnen de ijsmakers zich verder onderscheiden met ijs voor specifieke doelgroepen. Veel salons hebben bijvoorbeeld lactosevrij ijs, gluten- en suikervrij of biologisch ijs. ,,Dat stelt hoge eisen aan het vakmanschap van de ijsmaker.’’

Smelten

Quote Je ziet nu in Nederland steeds minder Italiaanse ijsbereiders Jacques Vos Wat is nu lekker ijs? Smaken verschillen, zegt Vos, maar als hij in de jury zit en ijs beoordeelt, is de smelteigenschap een van de criteria. Is het te waterig en zo weg, of blijft het wat plakken? Voor de juiste smaakbeleving moet je het ijs even in de mond hebben, doorslikken en dan moet de mond weer schoon zijn. ,,Je hebt meteen zin in de volgende hap.’’



De schepeigenschappen zeggen ook iets over de kwaliteit. In chocolade-ijs zit bijvoorbeeld veel vet, dat kan het ijs hard maken. Hoe snel smaken vrijkomen in de mond en of ze daar blijven hangen speelt ook mee in de beleving. Bij te koud ijs loop je kans op een brain freeze, de pijnscheut in je hoofd die elke ijseter wel kent. Dat heeft te maken met de hoeveelheid ijskristallen in het ijs. Voor het smelten van het ijs wordt in de mond in een keer te veel energie aan het lichaam onttrokken, met een brain freeze als gevolg.

Schaalvergroting

Nederland telt zo'n 600 à 700 ijssalons, ongeveer de helft daarvan is aangesloten bij branchevereniging Ambachtelijke IJscentrale. Daaronder zijn zo'n 80 boeren die van eigen melk ijs maken. Een redelijk stabiel aantal de afgelopen jaren, volgens Vos. ,,Een trend is wel dat ijsbedrijven aan schaalvergroting doen door meerdere verkooppunten te openen.’’

100 jaar terug moest je bij de banketbakker zijn voor ijs. Dat veranderde in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen Italianen naar ons land kwamen en ijs gingen verkopen. Zij brachten het ijs met hun karren heel dicht bij de consument. Daar begon de populariteit van ambachtelijk Italiaans ijs. Vos: ,,Je ziet nu in Nederland steeds minder Italiaanse ijsbereiders, hun plaats wordt ingenomen door Nederlanders. Die scoren heel goed, dat zie je ook terug op de wedstrijden.''

7 miljoen liter

Seizoenstrends zoals in de ijssalons spelen bij grotere producenten nauwelijks een rol, blijkt uit de woorden van Bram Moons, directeur van ijsfabriek La Venezia in Beuningen. Zijn ijs komt via de groothandel terecht bij de horeca. Jaarlijks zo'n 7 miljoen liter ijs, waarvan een groot deel wordt geëxporteerd. Bijzondere smaken worden er in Beuningen zeker gemaakt: groene thee, rode bonen, witte en zwarte sesam, om er een paar te noemen. ,,We zijn gespecialiseerd in ijs voor Aziatische restaurants.

De pizzeria laat deze smaken links liggen, maar sushi- en wokrestaurant hebben het graag.'' Voor andere restaurants is het zaak een aantal veelgebruikte smaken in huis te hebben, zoals vanille en aardbei. ,,Maar dan wel kwalitatief erg goed ijs. Met vijftien tot twintig smaken kom je een eind.'' Vernieuwing zit niet in de smaak maar in het streven om een zo gezond mogelijk product te maken, zegt Moons. Zoals het gebruik van suikervervangers en zorgen voor minder vet. ,,Vroeger zat er 11 procent vet in, nu 7 procent en daar zijn bovendien niet alle vetten van verzadigd.’’

Quote Zwart associeer ik niet zo snel met een voedingsmidddel Hamid Tegraoui

Voor de ijsmaker is het wel eens moeilijk.. ,,Vergeet niet dat het een banketbakkersproduct is, gemaakt om lekker te zijn. Je moet er vooral van kunnen genieten.''

Lente-ijs

Hét ijsje voor het begin van het nieuwe seizoen is bij IJssalon Udine in Dieren het Lente-ijsje. In het romige ijs, gemaakt met melk van koeien uit Spankeren, combineert ijsmeester Hamid Tegraoui witte chocolade en bosvruchten. ,,Een heel mooie smaakcombinatie’’, zegt echtgenote Rian. ,,De witte chocolade is nog een stukje winter dat combineert met het zomerse van de bosvruchten.''

Trends als zwart ijs spreekt ze niet aan. ,,Zwart associeer ik niet zo snel met een voedingsmidddel. We hadden al een hele discussie over smurfenijs. Dat hebben we nu wel, maar met een natuurlijke kleurstof, iets minder diep blauw. Wij moeten er wel achter kunnen staan, anders doen we het niet.’’

Yogerette

Inspiratie voor zijn nieuwste smaak vond Wilbert Evenhuis van 't Dommerholt in Duitsland. De boerenijsmaker uit Borculo introduceert Yogerette, aardbeien-youghurtijs waar stukjes van de Duitse snackreep Yogerette in zijn verwerkt. ,,Het lijkt op een Twix, maar dan gevuld met een een dikke aardbeienyohurt.''

Hij weet dat zijn klanten graag verrast worden met nieuwe smaken. ,,Populair is ijs met een bite, stukjes koek bijvoorbeeld. Wij doen dat ook met bokkenpotenijs, stroopwafel en cherry cheesecake. Daar verwacht ik ook veel van dit jaar.''

Jaarlijks maakt 't Dommerholt 50 ton roomijs, yoghurtijs en sorbetijs, die deels naar de horeca gaat. Klanten kiezen in het hoogseizoen uit 36 smaken schepijs. ,,We zijn een van de weinigen die ook ons eigen softijs maken.’’

Carrotcake

IJsmeester Antonio Mulder moet eerst in de warme keuken aan de slag voordat hij carrotcake, een van de nieuwe smaken ijs van dit jaar kan maken. Dat begint met het raspen van wortels voor de zelfgebakken worteltaart. De cake gaat vervolgens in kleine stukjes door het ijs heen. ,,Kwaliteit proef je. Daarom bakken we de cake ook zelf van kwaliteitsgrondstoffen’’, zegt Mulder.

In Italië deed hij inspiratie op voor nieuwe creaties. Banofee, een combinatie van banaan en carameltoffee, is een van de nieuwe smaken waar hij veel van verwacht. IJs op een stokje gaat ook scoren, denkt hij. ,,Geen magnum uit een pakje maar ons eigen kwaliteitsijs, met een coating van bijvoorbeeld chocola, in de vorm van een hartje of een smiley.’’

Antonio verkoopt zijn ijs op twee locaties in Wageningen.

