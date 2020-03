Deze ontbijtmix bevat nauwelijks koolhydraten (maar wel vrij veel vet)

En is het wat?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘en, is het wat?’ Ditmaal test diëtiste Berdien van Wezel Keto Granola.

In ontbijtland is een nieuw soort granola op de markt: Keto Granola van het onlinemerk Oot Granola. De mix bevat noten, pitten en zaden met amandelpasta, kruiden en gevriesdroogde aardbeien. De prijs? 6,50 euro voor 240 gram. Dat zijn ongeveer zes porties.



Keto Granola is zeer koolhydraatarm en bevat weinig suikers. Althans, dat beloven de ontbijtgranenmakers. Daarom is het uitermate geschikt voor mensen die gezond willen ontbijten en past het zelfs in het populaire ketogeendieet dat koolhydraten zoveel mogelijk vermijdt.

Beetje zoetigheid

Diëtist Berdien van Wezel test regelmatig nieuwe producten. Zo ook Keto Granola. Ze is verrast. ,,De granola heeft een beetje ‘bite’. En dat is precies wat ik wil als ik granola eet. Verder is de smaak genieten. De gevriesdroogde aardbeien zorgen voor dat kleine beetje zoetigheid, zonder dat er kunstmatige zoetstoffen aan te pas komen. Dat zie je vaak wel bij varianten uit de supermarkt. Dit product bevat heel weinig suiker, maar 1,6 gram per portie van 40 gram.’’

Ketogeen

Volledig scherm Keto-granola. © Oot De andere belofte: dat het product ‘zeer koolhydraatarm’ is. Die wordt ook waargemaakt, vindt Van Wezel. Los van de kwark en het fruit die je toevoegt, bevat één portie Keto Granola 3,7 gram koolhydraten. Wie het ketogeendieet volgt, eet zeer koolhydraatarm en vult aan met vetrijke en eiwitrijke producten. ,,Je eet maximaal 25 gram koolhydraten per dag. Aan dat dieet zou je best kunnen voldoen met dit ontbijt. Al moet je goed opletten wat je de rest van de dag eet, want 25 gram per dag is heel weinig.’’

De nieuwe granola is qua samenstelling niet vergelijkbaar met een snee brood of kom havermout, voeg Van Wezel toe. ,,Het is totaal anders. Dit product is weliswaar laag in koolhydraten, anders dan bijvoorbeeld havermout, maar het heeft wel een behoorlijk hoog vetgehalte. Dat komt door alle nootjes. Brood en havermout bevatten voedingsvezels, waar het bij Keto Granola weer meer aan ontbreekt. Het beste is natuurlijk om al die soorten ontbijt te combineren.’'

Prijs - kwaliteit