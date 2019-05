Deze oud-deelnemers van Obese vechten nog tegen de kilo’s

Alexander Geleijns (34) uit Dordrecht, deelnemer in 2011

Zwaarste gewicht: 240 kilo

Lichtste: 130 kilo

Nu: 146 kilo



,,Mijn vrouw Katelijn, die ik ontmoet heb bij Obese, en ik zijn in 2016 ouders geworden van een prachtige dochter. Evy. Ongelooflijk mooi natuurlijk, ik was heel blij. Maar ik vond het tegelijkertijd zwaar dat ons leven compleet op zijn kop stond. Alles was anders. Daardoor verviel ik in oude, vertrouwde gewoontes en klom mijn gewicht in eerste instantie van zo’n 130 naar 155 kilo. Toen ik vervolgens ook nog geblesseerd raakte en daardoor minder sportte, tikte de weegschaal begin 2018 alweer 190 kilo aan.



Er moest iets gebeuren en na alle diëten en maatregelen besloot ik dat een maagverkleining de meest geschikte stap was. Tegelijkertijd besefte ik: dit is slechts een middel, geen oplossing. Ik moet moeite blijven doen en anders en bewuster leven. Ik dacht ook: dankzij mijn vrouw en dochtertje ben ik gemotiveerd om vol te houden. Ik wil dat Evy een leuke toekomst heeft, ik moet haar zien opgroeien. Daar ga ik voor vechten, dat moet gewoon.



Nu, bijna een jaar na mijn operatie, weeg ik 146 kilo. Mijn doel is 130 kilo, het gaat de goede kant op. Maar het belangrijkste vind ik samen een mooi en normaal leven te leiden. Katelijn en ik hebben natuurlijk de angst dat Evy door onze genen meer aanleg heeft dan andere kinderen om aan te komen. We letten daarom extra op. Tot nu toe gaat het goed met haar. Ze ziet er prachtig uit. Gelukkig, want we willen ook niet dat ze bang wordt te eten. Of dat haar leven draait om de calorieën. Ze moet een kind kunnen zijn. Een snoepje op zijn tijd is daarom prima.’’