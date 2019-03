Deze ouderen moestuineren lekker binnen

Het hele jaar rond gaan de binnenmoestuinen voedsel produceren, dat direct in de keuken van de oudereninstellingen gebruikt kan worden. Bewoners, verzorgenden en het team van de keuken gaan samen aan de slag met indoor gardening. Het is bijzonder dat verse producten direct naast de keuken worden geoogst, maar het sociale aspect is zeker zo belangrijk, zegt Marie-José de Dreu.



De Dreu houdt zich als manager huisvesting en facilitair bezig met het eten van de bewoners. In de vier locaties van verpleeghuis en woonzorgcentrum Innoforte in Velp wordt de bewoners tijdens de maaltijd niet zo maar wat voorgezet. Met zorg wordt omgegaan met de kwaliteit van de voeding, de bereiding en ook de beleving van de maaltijd. ,,Food is care”, zegt ze daarover.



De binnenmoestuin past bij de visie op voeding van Innoforte. De Dreu: ,,We hebben er geen onderzoek naar gedaan maar ik weet zeker dat het een meerwaarde gaat hebben.’' Ze kwam in contact met Paulien van de Vlasakker, die met het idee voor Vegger kwam toen ze op haar studentenflat de moestuin van thuis miste. ,,Toen ik dit systeem zag dacht ik meteen: ja, dit triggert de mensen,’' zegt De Dreu.