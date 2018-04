Deze pasta kun je met een gerust hart eten

Meergranen. Volkoren. Vezelrijk. Wie een gezonde keuze wil maken uit de vele pastasoorten die verkrijgbaar zijn, zou er duizelig van worden. De Consumentenbond zet de beste pasta’s op een rijtje in de Consumentengids die vandaag verschijnt. De opvallendste conclusie is in elk geval: het maakt weinig uit of je droge pasta of verse pasta neemt. Ook het verschil tussen biologische en gewone pasta is qua voedingswaarde vrijwel gelijk (rond de 350 kilocalorieën per 100 gram).