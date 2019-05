Deze pindakaas is echt smeuïge lekkernij

Logisch, vindt de zelfverklaarde pindabaas. ,,Wij zetten pindakaas op het voetstuk dat het verdient. Het is een superbijzonder product.’’ De lofzang van Vos - tevens bioboer - is een drietrapsraket. Allereerst is het spul goed voor de aarde. ,,De pindaplant neemt niet alleen voedingsstoffen op, maar verrijkt de grond ook met broodnodig stikstof. Boeren zijn er gek op.’’



Het onverzadigde vet in de peulvruchten is bovendien ook voor mensen gezond; pindakaas zonder toegevoegde suikers is vaste prik in de schijf van vijf van het Voedingscentrum. ,,En misschien wel het belangrijkst: het is gewoon onvoorstelbaar lekker. Wie houdt er nou niet van een lekkere lik pindakaas?’’



Hoe lekkere pindakaas precies moet smaken en ogen blijkt echter voor diverse interpretaties vatbaar. Het panel - Vos en drie collega’s - proeft blind een kleine dwarsdoorsnede van het supermarktschap, allemaal varianten met nootjes.



Al op het oog zijn er direct grote verschillen. Calvé, Aldi en Jumbo bieden ferme smeersels; elke kwak uit de potten blijft roerloos overeind staan. ,,Het lijkt totaal niet op het papje wat je krijgt als je pinda’s maalt’’, legt Vos uit. Alleen de 100%-variant van Albert Heijn valt wel in die categorie. Het spul is zo vloeibaar dat de klodders van je mes af druipen. Ondanks een net wat te lange brandtijd, met wat wrange bitters tot gevolg, wordt het natuurlijke goedje ook qua smaak als beste beoordeeld.



Whole Earth gaat precies op de tegenovergestelde tour. Het smeersel staat als een huis, en springt bovendien in het oog vanwege de bleke kleur en een stortvloed aan stukjes noot (zelfs nog met vlies). Dat de pinda’s in deze variant van het merk ongebrand in de machine zijn gegooid, resulteert echter in een rauwe smaak met een hoog je-moet-er-van-houdengehalte.