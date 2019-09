Deze pizzabakker heeft nu al reserveringen voor kerst

Het pronkstuk in de nieuwe pizzeria van Fernando Amato is de handgemaakte pizza-oven uit Italië. Opgebouwd uit kleine steentjes en bedekt met mozaïek tegeltjes met de naam van de zaak zwart ingelegd.

De oven van trattoria Da Nando gaat officieel zondag 15 september pas aan. ,,De mensen kunnen niet wachten tot we opengaan", zegt Fernando. ,,Elke dag komen klanten binnenlopen om te kijken hoe ver we zijn. De eerste reserveringen zijn al binnen. Tot in oktober zitten we nagenoeg vol in de weekenden. Er zijn zelfs al boekingen voor de kerst."

In juni heeft de familie Amato, bestaande uit vader Vito, moeder Wilma, zoon Fernando en zijn partner Estée het pand op de Lekstraat aan het Dorpsplein in Acht overgenomen van de vorige eigenaren. Na een maandje tijdelijk gedraaid te hebben met de mogelijkheden die er waren, heeft de familie eerst van een paar weken vakantie genoten en zit na zes weken bijna de verbouwing erop. ,,Het is nog een heel werk geweest. De zaak is anders ingedeeld, er is gas aangelegd voor de oven en de buitenkant is aangepakt."

Fernando is geen onbekende in Eindhoven. Met zijn pizzabus is hij al vijf en een half jaar op diverse plekken te vinden, zoals in Strijp, Meerhoven en Acht. Hij heeft inmiddels een grote klantenkring opgebouwd.

Enthousiast

Zijn klanten in Acht vroegen al langer aan hem waarom hij niet iets in hun dorp ging beginnen. ,,We hebben er goed over nagedacht. Een pand brengt extra kosten met zich mee, maar toen kwam deze leuke locatie beschikbaar en hebben we de stap genomen. De klanten hebben we al en die zijn enorm enthousiast. We weten dat wat we verkopen goed is. Goed eten bereiden is het belangrijkst."

Vito Amato komt uit Lecce, in de hak van Italië. ,,Daar komt het lekkerste Italiaanse eten vandaan", zegt Fernando lachend. ,,We hebben een kleine kaart met niet te veel pasta's, klein maar fijn, met echte gerechten uit het zuiden van Italië. Alles bereiden we vers hier en daarom kan het wat langer duren. We hebben ook wachttijden bij de pizzabus, maar kwaliteit staat voorop."

Fernando ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. ,,Iedereen, de klanten en wij, heeft er zin. We zullen zien hoe het gaat lopen. Als dit loopt en het gaat goed, dan zijn wij dik tevreden."