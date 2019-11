Deze potjes appelmoes zijn lekker én verantwoord

Maar wélke appelmoes kun je het best bij je friet of stamppot eten? Welke smaakt niet te zoet en niet te zuur, is mooi van kleur en structuur? De Consumentenbond nam 24 soorten onder de loep, waarbij het gehalte aan (natuurlijke) suikers varieerde tussen de 9,5 en 17 procent.



De 66 proevers waren het over één ding eens: hoe zoeter de smaak, hoe lekkerder de appelmoes. Voor hen is het dus jammer dat de fabrikanten hebben afgesproken dat alle soorten appelmoes over een jaar niet meer dan 13,5 procent suiker mogen bevatten. Wij geven hieronder de twee beste en de ‘beste koop’ van de Consumentenbond.