Deze radler komt als beste uit de test

Radler had de zoveelste eendagsvlieg op de terrassen kunnen worden. Een fris zomerdrankje dat na een paar zonnige succesmaanden gauw weer in de vergetelheid zonk. Vijf jaar na zijn introductie op de Nederlandse markt is de mix tussen bier (50 procent) en priklimonade (de andere helft) echter nog altijd een regelrechte zomerhit. Waarom? De redenen zijn legio, aldus ons panel van doorgewinterde bierliefhebbers. ,,Omdat bieren met een laag alcoholpercentage de laatste jaren een bewezen trend zijn”, zegt Linus Kleijnjan. ,,Omdat radlers daardoor ook eerder op de dag te drinken zijn”, voegt Alain Schepers toe. ,,Omdat de zoete smaak simpelweg een breed publiek aanspreekt”, zegt Jelle Zuring.



En dat terwijl de mixdrank allerminst onomstreden is. Wijvenbier. Kleuterpils. Uilenpis. Het zijn etiketten die de fabrikanten maar moeizaam krijgen losgeweekt.



Wat een band als Nickelback is in de muziek is radler voor de bierindustrie: populair bij voltallige volksstammen, maar beschimpt door menig puritein. ,,Ik ontmoet geregeld kasteleins die zeggen: ‘hier komt geen radler over de drempel’”, vertelt Ivo Thijssen. ,,Totale onzin, vind ik trouwens. Het is juist een ideaal biertje om een nieuwe doelgroep van beginnende bierliefhebbers aan te boren als je het mij vraagt.” Kleijnjan: ,,Het is de missing link tussen het witbiertje en de limonade.” Thijssen: ,,Je kunt het als volwassen man zonder gêne bestellen.”