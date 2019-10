Deze rare gerechten kun je óók in je airfryer maken

In de afgelopen drie jaar is het aantal huishoudens met een airfryer verdriedubbeld, blijkt uit onderzoek dat Albert Heijn vorig jaar liet doen. In Hoe Eet Nederland is het actuele kook- en eetgedrag van Nederlanders in kaart gebracht. Waar in 2015 nog 10 procent een airfryer in de keuken had staan, was dat drie jaar later 32 procent. Marit van Egmond, de ceo van AH, meldde bij de opening van de Dutch Food Week onlangs dat in een op de drie keukens zo'n apparaat te vinden is.

Het effect van die stijging in populariteit zorgt ervoor dat de frituurpan minder vaak aangaat: 56 procent van de huishoudens gebruikte in 2015 een frituurpan, drie jaar later blijkt dat nog 44 procent.

Vooral onder gezinnen met jonge kinderen is de airfryer populair, laat de woordvoerder van AH weten. Onder gezinnen met oudere kinderen verliest de airfryer het nog van de frituurpan, de airfryer staat bij deze groep niet op de lijst met meest gebruikte keukenartikels. De airfryer én de frituurpan komen er echter niet in bij oudere één- en tweepersoonshuishoudens. Onder hen zijn de asperge- en de mosselpan vooral populair.

Verse friet

Quote Bereiden met behulp van de airfryer zorgt voor een lagere vetopname in het te bereiden product in vergelij­king met een normale friteuse Patricia Schutte, Voedingscentrum De airfryer wint vooral aan populariteit door de gezonde manier van bereiden. Verse friet bevat bijvoorbeeld 80 procent minder vet dan verse friet uit de friteuse, claimt Philips op eigen website. ,,Frituren is een minder gezonde bereidingswijze vanwege het grotere aantal calorieën wat je door frituren tijdens je maaltijd inneemt”, laat Patricia Schutte van het Voedingscentrum weten. ,,Bereiden met behulp van de airfryer zorgt voor een lagere vetopname in het te bereiden product in vergelijking met een normale friteuse. Producten die je in een airfryer bereidt, bevatten dus minder vet, en daardoor minder calorieën.”

Ook oprichters Hans Kuijpers en Roald van Zegen van Airfryertotaal.nl en facebookpagina Airfryer Recepten merken een toename in de populariteit van de luchtfriteuse. Sinds de oprichting van de Facebookpagina in 2016 merken de twee een organische groei op het gebied van volgers, ondertussen al zo'n 130.000. Dat zien ze terug in het bereik en in de interactie onder de recepten die zij plaatsen.



,,Steeds meer mensen komen erachter dat de Airfryer een heel handig apparaat is voor in de keuken”, laat Van Zegen weten. ,,Niet alleen als vervanger voor de frituurpan, maar ook voor de oven. Toch merken wij dat er nog veel onwetendheid is omtrent de airfryer.” De twee proberen die onwetendheid weg te nemen via de Facebookpagina en kookboeken.

Pepernoten

Je kunt er zoveel mee, weten de airfryerfans: frikandelsushi bijvoorbeeld. Of pepernoten met witte chocolade en likeur. Het bericht over de frikandelsushi op Airfryer Recepten werd 2,5 duizend keer geliket, 475 keer gedeeld en het bericht bereikt een miljoen facebookgebruikers. De pepernoten werd bijna 3 duizend keer geliket, 647 keer gedeeld en werd meer dan 12 duizend keer voorzien van een opmerking.

Hieronder zie je hoe je deze twee creaties maakt. Er staat ook recept bij voor een lekkere paella uit de airfryer uit het boek Lekkere en snelle recepten voor de Airfryer (uitgeverij Deltas).

Volledig scherm Sushi frikandel © Airfryer Recepten

Frikandelsushi

Het recept volgens de video van Airfryer Recepten.

Ingrediënten

5 frikandellen

Sushirijst

Rode ui

Nori

Curry/mayonaise (naar eigen smaak)

Sushimat



Bereiding

1. Bak eerst de frikandellen af.

2. Kook de sushirijst en leg deze op de sushimat.

3. Rol het noriblad om de frikandel heen en leg deze vervolgens op de sushirijst op de mat. Rol de frikandel daarna met behulp van de mat op de sushirijst, zodat de frikandel bedekt wordt.

4. Snijd de frikandel doormidden en maak het af met ui en saus.

Volledig scherm Licor 43 pepernoten uit de airfryer © Airfryer Recepten

Licor 43 pepernoten

Het recept voor Licor 43 pepernoten volgens de video van Airfryer Recepten.

Ingrediënten

Voor de pepernoten:

250 g zelfrijzend bakmeel

125 g donkerbruine basterdsuiker

4 tl speculaaskruiden

100 g ongezouten roomboter

6 el melk

Mespunt zout



Voor de coating van de pepernoten:

500 g witte chocolade

Scheutje Licor 43

300 g poedersuiker

60 ml water

Goudkleurig decoratiepoeder



Bereiding

1. Doe het bakmeel in een kom, voeg de suiker, zout, en speculaaskruiden erbij. Mix het daarna met de hand tot een geheel.

2. Voeg de gesmolten boter toe aan het beslag. Daarna de melk. Mix met tot het een egaal beslag.

3. Verdeel het deeg in 4 delen en rol ieder deel in de vorm van een langwerpige worst.

4. Snijd het deeg in kleine stukken van dezelfde grootte en rol er balletjes van.

5. Leg de balletjes op de bakplaat van de airfryer en druk ze een beetje aan. Bak daarna 15 minuten op 160 graden.

6. Smelt de witte chocolade en gooi de pepernoten erin. Zorg ervoor dat alle pepernoten bedekt zijn in chocolade. Leg de pepernoten op bakpapier en zet deze 15 minuten in de vriezer.

7. Doe poedersuiker in een kom en voeg water toe. Mix tot een egaal glazuur. Voeg een scheutje Licor 43 toe.

8. Leg de pepernoten in het glazuur en laat deze vervolgens 20 minuten drogen op bakpapier in de vriezer.

9. Decoreer met goudkleurig decoratiepoeder en smullen maar!

Volledig scherm Paella © Lekkere en snelle Recepten voor de Airfryer

Paella uit de airfryer

Paella uit de airfryer? Jazeker! In het boek Lekkere En Snelle Recepten Voor De Airfryer staan gezonde en vetarme gerechten uit de airfryer beschreven, van voorgerechten tot aan zoete nagerechten, maar dus ook volwaardige hoofdgerechten, compleet uit de heteluchtfriteuse.

Ingrediënten

200 g kersttomaatjes

1 rode ui

2 knoflookteentjes

100 g sugarsnaps

2 lente-uitjes

2 kippenbouten

300 g visfilets van inheemse soorten

1 el olie (indien nodig)

0,2 g saffraanpoeder

400 ml gevogeltebouillon

150 g paellarijst

100 g gezeefde tomaten (blik)

Zout

Cayennepeper

1 tl mild paprikapoeder

100 g diepvrieserwten

1 handvol mosselen (panklaar)

2 biologische limoenen



Bereiding

1. Was en halveer de kersttomaten. Pel de ui en de knoflookteentjes. Snijd beide in kleine blokjes. Maak de sugarsnaps schoon, was ze en snijd ze schuin doormidden. Maak de lente-uitjes schoon, was ze en snijd de witte en groene delen in ringetjes. Was de kippenbouten en dep ze droog, verdeel ze in 3 tot 4 stukken en snijd ze tot aan het bot. Was de visfilets, dep ze droog en snijd ze in hapklare stukken.

2. Gebruik het juiste bakaccessoire voor de paella of een vuurvast ovenschaaltje in de heteluchtfriteuse (zonder pendelarm). Voeg indien nodig wat olie toe. Leg het vlees met het vel naar boven in de friteuse, sluit het toestel en laat ongeveer 20 minuten bakken op 175 graden. Draai indien nodig halverwege een keer om.

3. Los het saffraanpoeder op in de bouillon en giet dit bij het vlees. Voeg ook de rijst en gezeefde tomaten toe, en breng op smaak met zout, cayennepeper en paprikapoeder. Sluit het toestel en laat ongeveer 18 minuten garen. Schep af en toe om.

4. Voeg aan het eind van de kooktijd de visfilets, rode ui, knoflook, erwten, sugarsnaps, kerstomaatjes en mosselen toe, en laat de paella nog ongeveer 7 minuten garen. Schep af en toe om.

5. Spoel de limoenen af met heet water, wrijf ze droog en snijd ze in partjes. Verdeel de paella over borden en bestrooi voor het serveren met de ringetjes lente-ui. Serveer de partjes limoen apart.