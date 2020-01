Deze restaurants zouden een ster krijgen (volgens harde cijfers)

Koken & etenDe voorspellingen over de chef-koks die een michelinster krijgen komende maandag zijn in volle gang. Een databedrijf pakte het anders aan: een analyse moet de uitslag geven.

In hoeverre kunnen recensies van klanten voorspellen of een restaurant michelinwaardig is? Adviesbureau Cmotions, dat vaker voor bedrijven tekst gebruikt bij analyses, gebruikte reviews van TheFork (voorheen Lens) om daar achter te komen.

Om uit te vogelen welke zaken zich een nieuwe ster zullen aanmeten, baseren ze zich op de sentimenten die in recensies zijn verwoord. ,,We analyseerden 400.000 reviews’’, aldus Wouter van Gils. ,,Dat schoonden we eerst op en daarna keken we in de tekst naar verborgen onderwerpen en negatieve en positieve woorden die klanten gebruiken in hun recensie.”

De top 10 (in willekeurige volgorde), die Cmotions maakte, ziet er als volgt uit:



Marque, Hoorn

De Portier, Nijmegen

De Gaffel, Valthe

Villa la Ruche, Voorburg

Hofstede Meerzigt, Zoetermeer

6&24, Den Haag

DeliCees, Dordrecht

Rue de la Plume, Alkmaar

De Ertepeller, Papendrecht

Bak, Amsterdam

Spannend, vindt Van Gils. ,,Maar data-analyses die we voor andere bedrijven maken (in onder andere de bank- en verzekeringswereld, retail en verzekeringssector, red.) , laten zo’n goede voorspellende waarde zien dat we er wel mee naar buiten durfden. We zitten in 87 procent van de gevallen goed.’’

Heel gek is de lijst niet. Zo wordt DeliCees van Cees Timmerman al jaren genoemd voor een ster. En 6&24 van Saskia de Kuijer en chef-kok Rik van de Laar zijn ook wel getipt als kanshebber – op termijn – voor een ster. Hofstede Meerzigt, Zoetermeer heeft al veel Michelinsterrenkoks over de vloer gehad om te koken, dus wellicht heeft dat geholpen.



De Marque is zo’n ster waard, zeggen recensenten al jaren. Ook De Portier in Nijmegen wordt vaker genoemd als kanshebber, maar kok Ruth Bisseling gelooft niet dat dat gaat gebeuren, meldde hij jaren geleden al.