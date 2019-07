Deze salade is lekker fris op een zomerse dag

Barbecue-expert Marvin Mumu deelt vandaag zijn luxe Aziatische maaltijdsalade. Op het dakterras van de Ochtend Show To Go steekt hij de grill aan en laat zien hoe je deze frisse salade maakt.

Het is goed toeven op het dakterras. Het is tijd om te ontbijten voor de meeste mensen, maar BBQ-expert Marvin Mumu (34) staat al te koken. De gemarineerde kippendijen liggen geurend te garen op de grill. ,,Ik vind het wel chill zo vroeg, zeker als je weet hoe warm het vandaag nog gaat worden.”



Op de dag dat het hitterecord misschien wel weer verbroken gaat worden, is het misschien niet het beste idee om te gaan barbecueën, beseft Mumu. ,,Maar deze salade is lekker fris.”

Marinade

Voor de kip geeft Mumu geen precieze hoeveelheden. ,,Als je er een maaltijdsalade van wil maken, maak je wat meer. Is het een bijgerecht, wat minder.” De kippendijen gaan voordat ze de hete grill of barbecue raken eerst minimaal 30 minuten in de marinade. ,,Daar zit ketjap in, sambal, limoensap, een uitje of sjalotje en knoflook, peper en zout.”

Voor de salade zelf heb je witte kool, ui, sperzieboontjes en taugé nodig. ,,De boontjes moet je kort blancheren en laten afkoelen.”



De dressing zorgt voor een Indische twist. ,,Daarin zit kant-en-klare pindasaus uit een bakje. Daar doe je kokosmelk of gewone melk bij voor het romige. Wat sambal en een beetje limoensap. Dan krijgt de saus meer de dikte van een dressing in plaats van een saus.”

Volledig scherm Marvin Mumu in gesprek met Roel Maalderink. © Persgroep

Intensere smaak

Erbovenop kun je wat rucola, schuin gesneden lente-ui en gebakken uitjes strooien. ,,De kip moet je op de barbecue of grill bakken. Vaak draaien zodat de stukken niet verbranden. Als je wil kun je de marinade gebruiken om de kip mee te lakken tijdens het grillen. Dan krijg je een intensere smaak.”



Mumu maakt de salade op en snelt van Rotterdam naar Amsterdam waar hij werkt bij Bar Ramona in Amsterdam-West. Daar maakt hij gerechten uit de hele wereld. ,,Van Noord-Afrika tot klassiek Frans tot Aziatisch,” vertelt de 34-jarige kok. Zelf heeft hij Indische roots. ,,Vroeger zag ik mijn pa al bezig met het marineren van vlees voor de saté. Dan moest ik helpen rijgen. Later is het voor mij uitgegroeid tot een hobby waar ik mijn werk van heb kunnen maken.”