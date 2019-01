Deze sla wordt geteeld in de kas zonder een korreltje aarde

Koken & etenZes slasoorten van Albert Heijn zijn voortaan het hele jaar door verkrijgbaar. Niet meer uit de volle grond, maar geteeld in een kas zonder een korreltje aarde. Met de wortels in het water.

Het is een vreemd gezicht: onder blauw-rood licht staan bakken vol kleine plantjes met de wortels in het water. Bij een temperatuur van rond de 18 graden zijn de slaplantjes hard bezig om uit te groeien tot een krop die straks op het bord ligt van een klant van Albert Heijn.

,,In ons bedrijf hier in Warmenhuizen plantten wij normaal gesproken in maart plantjes. Dat kon alleen als het niet te nat was en als vorst dreigde, dan moesten we de planten afdekken want sla kan daar niet goed tegen’’, vertelt ondernemer Willem Bas van B-Four Agro. ,,We moesten de planten beregenen, wat voor verspilling zorgde omdat dat niet efficiënter kon en we moesten de planten beschermen tegen insecten met chemische middelen.’’

Volledig scherm Willem Bas van B-Four Agro oogt de 'eerste' krop sla voor AH. © fotografie Margot de Heide

Onkruid

In de bedrijfshal zijn deze onzekere factoren er niet meer. Zelfs onkruidbestrijding is niet meer nodig omdat in water geen onkruid groeit. Dat is waarin de nieuwe sla zich ook onderscheidt: deze groeit op water. En doordat de sla afgesloten is van de buitenwereld komen schimmels ook niet binnen. ,,We hebben tien jaar onderzoek gedaan’’, aldus Bas. De investering was tussen de 8 en 9 miljoen euro, schat hij. ,,Maar we zijn nog niet helemaal klaar met tellen.’’

Het resultaat: het jaar rond kunnen zaadjes in 6 à 7 dagen tijd uitgroeien tot kroppen sla die 3 kilometer verderop verpakt en gesneden worden door Koninklijke Vezet, de grootste groentesnijderij die Albert Heijn voorziet van gesneden groenten, pizza’s en maaltijdsalades.

Het gaat om zes soorten sla die B-Four Agro nu teelt: botersla, rode en groene eikenbladsla, frisee, lollo rossa en batavia. De zaadjes ontkiemen, gaan daarna de kweekcel in en vervolgens krijgen ze zonlicht in de kas. In de winter wordt de kas bijverwarmd en bijverlicht met gas uit de eigen biogasinstallatie en elektriciteit van zonnepanelen.

Na de oogst van ongeveer 190.000 kroppen per week verwerkt Koninklijke Vezet de sla in ruim 1 miljoen producten (zakjes gemengde sla en maaltijdsalades) per week.