Deze snack is de liefdesbaby van de bamischijf en de kroket

De Gouden Pollepel Thuis Corona­proof door de dri­ve-thru van Alfredo’s: alsof je door de teststraat rijdt, maar dan véél leuker

12:10 De Mexicaanse keuken is (alweer een poosje) helemaal terug. En veel beter en authentieker dan in de jaren tachtig en negentig, toen de taco in Nederland een noviteit was. Voor De Pollepel Thuis gaan we geheel coronaproof door de drive-thru van Alfredo’s Taqueria in het Industriegebouw.