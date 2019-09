Deze snijplank wil iedereen hebben: hij doet ‘alles behalve stofzuigen’

Je kunt je mes eraan slijpen, de plank is bacteriewerend, je kunt je eten ermee wegen en er zit een gootje in voor sappen. Bovendien heeft het apparaat een superbatterij die wel een maand meegaat en die laadt ook nog eens heel snel op. Het prototype van ChopBox, dat twee snijplanken bevat, ziet er indrukwekkend uit. Er zit ook nog een kookwekker in en hij is waterafstotend. Hij kan bij wijze van spreken ‘alles’, behalve stofzuigen en strijken.



Niet zo gek dat een crowdfundingsactie op Kickstarter binnen 25 minuten de gevraagde 10.000 dollar (ruim 9000 euro) binnen hengelde. Inmiddels staat de teller al op 1 miljoen dollar (ruim 900.000 euro) en de actie duurt nog 35 dagen.



De multifunctionele keukenhulp van The Yes Company moet zo’n 100 dollar gaan kosten. Hij is gemaakt van bamboe, zeer sterk (op de site staat een foto van een vrouw die erop staat terwijl de plank tussen twee stoelen balanceert) en recyclebaar. In december zullen de eerste planken worden verzonden naar de klanten die hebben geïnvesteerd in het nieuwe product.



Het product zorgt voor enthousiaste reacties op sociale media, maar ook voor grapjes. ,,We moeten maar wat afhalen vanavond, want ik ben vergeten de snijplank op te laden”, schrijft iemand in een reactie op Twitter. Een andere twitteraar twijfelt of hij het ding fantastisch of hilarisch vindt. En waarom zit er geen app en Bluetooth bij zodat je reminders krijgt, vraagt iemand zich af. Michael Wolf, die veel over tech en keukenapparatuur schrijft voor TheSpoon, schrijft op zijn twitteraccount: ‘Het is een beetje een gek product, maar ik wil er toch een.’ Op Facebook reageren sommige mensen sceptisch. ,,Is dit oplichterij?”