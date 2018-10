Van tintelingen tot onverklaarbare huilbuien: deze symptomen kunnen wijzen op een vitamine B12-tekort

Vitamine B12 krijg je alleen binnen via dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren. Aangezien deze vitamine cruciaal is voor de aanmaak van rode bloedcellen, een goede werking van het zenuwstelsel en de hersenen en om verse zuurstof naar je organen te voeren, is het noodzakelijk om producten met B12 te eten. Veganisten, die helemaal geen dierlijke producten eten, slikken om die reden vaak supplementen. Vegetariërs komen met drie porties zuivel per dag aan hun dagelijkse behoefte.

1. Je tong is glad en glanzend Ongeveer de helft van de mensen met een ernstig tekort aan vitamine B12 verliest zijn smaakpapillen. Als gevolg daarvan kan je tong zwaar voelen en je smaak aangetast raken.

2. Je hebt last van tintelingen Een gebrek aan vitamine B12 kan je zenuwcellen verslechteren, wat tot tintelingen in je voeten en handen leidt. Ook een brandend gevoel of zenuwpijn kunnen op een tekort wijzen.

3. Je evenwicht is verstoord Zonder de bescherming van vitamine B12, kunnen de zenuwen in je ruggenmerg verdoofd raken waardoor je je duizelig voelt en begint te wankelen. Als je regelmatig struikelt of moeilijk je evenwicht kan bewaren, raadpleeg dan je arts.

4. Je kan moeilijk dingen onthouden Omdat een vitamine B12-tekort neurologische gevolgen kan hebben, kan je soms verward of vergeetachtig zijn. Kom je vaak niet op de naam van je favoriete restaurant? Neem dat signaal dan ernstig en laat je testen. Geheugen- en concentratiestoornissen ontwikkelen zich vaak snel, dus er op tijd bij zijn is de boodschap.