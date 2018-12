Deze taart was een ongelukje (of is het vooral een mooi verhaal?)

Tarte Tatin is een appeltaart, maar dan op zijn kop. Volgens de legende was het een ongeluk. Foodhystoricus Onno Kleyn vertelt.

De gezusters Tatin uit het dorpje Lamotte-Beuvron in het midden van Frankrijk, verdienden hun geld met het bakken van taarten. Eén van zusters was vergeten de bodem van de taartvorm te bekleden. Vandaar dat zij op het laatste moment het deeg over de appels heen schoof.



Een ander verhaal is dat zusje Stéphanie zou vergeten zijn de lunch te bereiden. Op de automatische piloot sneed ze wat appels, mikte ze de pan in, deed er suiker overheen, en een deeglaag. En daar was dan de Tarte Tatin.

Marco Polo en geitenhoeder Kaldi

,,Ja, een mooi verhaal is nooit weg’’, zegt foodhistoricus Onno Kleyn, in reactie op het verhaal over de ontdekking van Tarte Tatin. ,,Je hebt ook het verhaal van Marco Polo die pasta meebracht uit China, en in Italië introduceerde.’’



,,Of het verhaal van de Ethiopische geitenhoeder Kaldi, die zijn geiten kwijt was, en ze na uren zoeken weer terugvond. Ze verkeerden in een zeer speelse en opgewekte staat, nadat ze van een bepaalde plant gegeten hadden. Dat zou dan de ontdekking van koffie zijn geweest.’’

In werkelijkheid is het heel lastig om na te gaan, hoe en wanneer gerechten zijn ontstaan, volgens Kleyn. ,,Men schreef het niet op. Een gerecht bestond vaak al jaren, en daarna werd het pas opgeschreven. In de Middeleeuwen waren recepten niet meer dan een geheugensteuntje voor de kok zelf. Pas vanaf de 19de eeuw werden recepten uitgeschreven voor amateurs.’’

Een geluk bij een ongeluk

Er is geen bewijs dat Tarte Tatin inderdaad bedacht is door de gezusters Tatin, of dat het tot stand zou zijn gekomen door een ongeluk, volgens Kleyn.



Maar verhalen kunnen gemakkelijk ontstaan. ,,Voor zover ik weet is er maar één gerecht wat het resultaat is van een ongeluk. Dat is de Oops, I Dropped the Lemon Tart, van chef-kok Massimo Bottura. Deze taart ziet er - de naam zegt het al - gevallen uit.

Ongeluk, of niet. Het maakt het gerecht er niet minder lekker om. Hieronder vind je een recept voor een kweeperen tarte tatin met bloedsinaasappelparfait en granaatappelgel.

Ingrediënten (voor 4 personen):

Deeg tarte tatin

- 0,3 ingelegde citroen

- 100 g basterdsuiker

- 200 g ongezouten roomboter op kamertemperatuu

- 1 el losgeklopt ei

- 3 g zout

- 300 g bloem

Parfait

- 3 bloedsinaasappels

- 125 ml slagroom

- 50 g gepasteuriseerde eidooiers

- 1 tl rozenwater

- 55 g suiker

- 1 tl maanzaad

Granaatappelgel

- 160 ml granaatappelsap

- 40 g granaatappelmelasse

- 2 g agar agar

Vulling

- 1200 g kweeperen

- 150 g roomboter

- 1 steranijs

- 150 g poedersuiker