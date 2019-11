Deze Taiwanese ‘lekkernij’ ruikt naar vuile sokken en koeienpoep

Koken & etenOoit gehoord van stinky tofu? Waarschijnlijk niet, in Nederland moet je wel heel erg je best doen om het op je bord te krijgen. In Taiwan en in China is deze beschimmelde tofu echter een ware delicatesse en tref je het penetrant ruikende gerecht veelvuldig aan op een avondmarkt.

De zeer indringende lucht wijst je vanzelf de weg naar de juiste eetkraam. Je kunt de geur omschrijven als een container vol afval die een week in de zon heeft gestaan, als vuile sokken en als koeienstront. Niet echt aantrekkelijk dus.

,,Je kunt het best een wasknijper op je neus zetten, je mond vullen, kauwen, kauwen, kauwen, doorslikken en je neus weer loslaten’’, zegt chef-kok en fermentatieliefhebber Marnix Benschop. ,,Ik kan er zelf inmiddels wel tegen. Maar Nederlanders zijn er niet mee opgegroeid en daarom vindt hier bijna niemand het lekker.’’

Een groep Nederlanders at het bijzondere tofu-gerecht op de Raohe Street Night Market in Taipei, een van de oudste night markets van de Taiwanese hoofdstad. Je vindt daar honderden kraampjes, waar je allerlei gerechten kunt krijgen. Elke avond komen er drommen mensen op af, achter elk kraampje staan koks druk te kokkerellen op hete platen en in grote pannen.

Volledig scherm Sticky tofu. © Shutterstock

Kennismakingsreis

Volledig scherm Stinky tofu met kool en chilisaus. © AD Wie vol zit kan tussentijds de toekomst laten voorspellen bij waarzeggers, de haren laten knippen of gokspelletjes spelen. Andere gerechten die tijdens de kennismakingsreis met Taiwan op tafel komen: inktvis met basilicum, Japanse omelet en broodjes varkensvlees. Maar ook gelei-achtige deeghapjes met zoete vulling.

Gecultiveerde schimmels

Over de stinky tofu zegt Benschop dat het eigenlijk niet anders is dan de geur van een Frans schimmelkaasje. ,,Neem een overrijpe epoise of roquefort. Dat zijn stinkende beschimmelde kazen, en eten we ook, dan vindt niemand het gek.’’

Volledig scherm Nederlanders waren niet erg enthousiast over de stinkende delicatesse. © AD De Chinezen en Taiwanezen zweren bij de gezondheid van het gerecht. Het zou heel goed zijn voor je darmen, en Benschop onderschrijft dat. ,,Stinky tofu is gefermenteerd eten, een schimmelproces. En darmen hebben gecultiveerde schimmels nodig, denk aan Yakult. Bovendien helpt het je darmen om suikers makkelijker te verteren en het zit boordevol eiwit.’’

De stinky tofu zoals die wordt opgediend in Taiwan is in Nederland niet verkrijgbaar - voor zover Benschop weet -maar sommige toko’s verkopen een variant ervan in potjes. ,,Dan is het een slijmerige tofu in chilisaus, het proberen waard. Dat stinkt net iets minder als een vers gerecht, maar het blijft penetrant. Maar als ik in Taiwan zou zijn, zou ik het zeker proberen. Hoe hariger hoe beter. Ja, soms zit er zelfs een pluislaag op.’’