Deze toprestaurants winnen de Gouden Pollepels

Koken en EtenDe winnaars van de Gouden Pollepel zijn bekend: Zilt en Zoet in Maartensdijk, Brasserie Springer in Schoonhoven, Nayolie in Voorschoten en petit restaurant Louise in Rotterdam. Vanmiddag krijgen zij de prijzen uitgereikt.

Het hele jaar door bezoeken recensenten van de regiokranten AD Rotterdams Dagblad, AD Utrechts Nieuwsblad, AD Groene Hart en AD Haagsche Courant restaurants in de regio. De restaurants met de beste cijfers krijgen een Gouden Pollepel. De uitreiking is vandaag, op de eerste dag van de Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam in Ahoy.

Restaurant Zilt en Zoet

Volledig scherm Eigenaars Ron (derde van links) en Monica (vierde van links) Beckers en personeel vieren de winst. © Erik van 't Woud Restaurant Zilt en Zoet in Maartensdijk van echtpaar Rob en Monica Beckers kreeg van recensent Marco Bosmans als eindscore een 8,7. Het hoofdgerecht kreeg zelfs een 9,5. Over de tournedos van Aberdeen Angus schreef hij: ‘Niets dan lof. Goed gebakken, sterke bijrollen in het garnituur en een overheerlijke saus van honing en pruim, die smeekt om een laatste vingerlik voordat de borden retour gaan.’



Het restaurant heeft een klassiek Franse keuken als basis, ‘maar we gaan de hele wereld over’, zei chef-kok Rob Beckers tegen AD Utrechts Nieuwsblad. ,,We koken niet hoogdravend. Het moet er goed uitzien, maar het gaat vooral om de smaak. Met ruime porties, een flink stuk vlees of vis, met veel garnituur en groenten. We kiezen voor kwaliteit én kwantiteit.’’



Zilt en Zoet noemt zichzelf geen chic restaurant, maar wel verzorgd. Monica Beckers: ,,We willen laagdrempelig en toegankelijk zijn. Iedereen moet binnen durven komen. Daarom wisselen we tafels met en zonder tafellinnen af.’’ Een Michelinster hoeft voor het echtpaar dan ook niet. ,,Mensen gaan je op die ster beoordelen’’, zei de chef-kok. ,,Je ligt onder een vergrootglas”, voegde zijn vrouw toe.

Brasserie Springer

Quote Dan moet je bij wijze van spreken je gasten handschoe­nen verstrek­ken bij een bezoek aan het toilet Margot Boerefijn, eigenaar Brasserie Springer Ook bij Brasserie Springer in Schoonhoven zitten ze niet te wachten op een ster. Daar zitten te veel haken en ogen aan, vertelde Margot Boerefijn, mede-eigenaar van de brasserie, aan AD Groene Hart. ,,Dan moet je bij wijze van spreken je gasten handschoenen verstrekken bij een bezoek aan het toilet”, zei ze.



Maar met de Gouden Pollepel zijn ze heel gelukkig. De brasserie greep eerder al eens mis; toen werd het restaurant tweede. De ‘zilveren pollepel’, zoals het positief ingestelde team de tweede plaats zelf had genoemd, kan nu worden vervangen door de echte, een Gouden Pollepel. De brasserie scoorde bij recensent Hans Pfauth namelijk een nog niet eerder voorgekomen 8,9.

Daarnaast: een 9,5 voor het voorgerecht en het hoofdgerecht, gevolgd door een 9 voor het nagerecht. Ook de bediening was een 9 waard. Boerefijn: ,,Het is het resultaat van hard werken en bevlogenheid. We willen het onze gasten naar hun zin maken met smakelijke gerechten en toewijding. De kracht van Springer is kleinschaligheid. Iedereen kan hier aanschuiven.”

Per Boerefijn geeft het stokje door aan de volgende generatie. Zijn kok Sander Agterberg meent dat het succes ligt in de verschillen in karakter en aanpak binnen het team. Agterberg: ,,Per is de creatieve geest en enigszins klassiek, Jelmer, de souschef, is pietje-precies en ik ben losjes en avontuurlijker. Dat blijkt toch een prima recept voor een kwalitatief hoogwaardige brasserie.” Over de Gouden Pollepel, die hij al eens eerder won met andere restaurants, zei Per Boerefijn: ,,Het is een erkenning voor hun vakbekwaamheid, beleving en aanpak.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Sander Agterberg, Jelmer Mourik, Per Boerefijn, Margot Boerefijn © Frank de Roo

Nayolie

Restaurant Nayolie in Voorschoten van eigenaar en chef-kok Kelvin Lin werd beoordeeld met een 8,5. De chef kreeg voor zijn voor-, hoofd- en nagerecht drie keer een 9 van culinair verslaggever Ellen Lengkeek. ‘Wat is dit waanzinnig goed’, schreef ze in de recensie. ‘Knettergoed eten, meesterlijke sauzen en heel betaalbaar.’



Kelvin Lin heeft een groot deel van zijn culinaire ervaring opgedaan in Azië. Zijn gerechten met Maleisische, Japanse en Thaise invloeden fleurt hij op met bloemen en kruiden uit zijn eigen kruidentuin op het dak van zijn bescheiden zaak. Vooral het voorgerecht bleef Lengkeek bij: ‘We veren op, kijken elkaar aan en kunnen het bijna niet bevatten’, schreef ze in AD Haagsche Courant. ‘Wat hier gebeurt is zinnenprikkelend goed. Het is bijna ontroerend. En dan moet de verse tonijn met madras in een groene, licht schuimige vinaigrette van limoenblad, kousenband, met mini-meloentjes voor bitterheid, en de zachte milde Bressekip in witte kimchisaus nog komen.’

Volledig scherm Kelvin Lin plukt zijn eigen kleurige bloemen en kruiden uit de kruidentuin op het dak van de zaak © Frank jansen

Louise

Eigenaar Loesje Tieleman is pas 22 jaar oud, maar weet nu al hoe ze efficiënt en vlekkeloos haar team moet aansturen. Voor haar Franse bistro kreeg ze van recensent Lot Piscaer van AD Rotterdams Dagblad als eindscore een 8,4. Piscaer: ‘Louise is een meer dan waardig ambassadrice van het goede Franse leven. Wie wil er nog naar Parijs met dit in de buurt?’

Het winnen van de Gouden Pollepel voelt voor Tieleman nog steeds bizar. ,,Ook omdat we pas net open zijn”, zei ze in een video van AD Rotterdams Dagblad. Het petit restaurant is vorig jaar september begonnen. ,,We zijn super trots.”

Tieleman was nog maar 20 jaar toen het idee voor Louise van de grond kwam. Tieleman: ,,Het team is ook nog jong. Geweldig om nu al waar te maken wat we zo graag willen laten zien.” Chef-kok Kelvin de Pijper voegde toe: ,,Ik denk dat wij goed eten serveren, niet te gek en kwalitatief altijd supergoed. We zetten wel iets neer hier in Rotterdam wat niet veel gedaan is in de middenmoot.”