Deze tweeling is verantwoordelijk voor de naamsverandering bij Johma

,,Welkom bij Joher”, roepen Herman en Johan in koor. De tweelingbroers gieren het uit als ze naar het bord boven de ingang van de fabriek in Losser kijken. „Het is toch fantastisch”, zegt Herman met betraande ogen van het lachen. „We zijn haast beroemdheden in Losser. Ik durf bijna niet meer naar de supermarkt, iedereen spreekt ons aan.” Johan vult hem aan: „Dit is een fantastische blijk van waardering. We gaan het hier heel erg missen.”

Onafscheidelijk

Bijna veertig jaar geleden solliciteerden Herman en Johan samen bij Johma. „We voerden samen het gesprek, ondergingen samen de medische keuring en zijn op dezelfde dag in dienst getreden”, vertelt Johan alsof het de normaalste zaak van de wereld is. „We zijn gewoon onafscheidelijk”, verklaart Herman. En dat blijkt. De broers werken namelijk niet alleen samen: ze wonen ook naast elkaar, gaan samen op vakantie en zijn getrouwd op dezelfde dag mét twee zussen die ze op dezelfde dag ontmoetten. „Dat was wel de kers op de taart”, grapt Herman.

Pauzes

Veertig jaar lang fietsten de broers elke dag samen naar hun werk. Eenmaal in de fabriek scheidden hun wegen. Johan zorgde er als operator fabricage voor dat de juiste ingrediënten voor de salades bij elkaar kwamen. Herman zorgde er vervolgens als operator afvul/inpak voor dat de salades in de juiste bakjes belandden. „We werkten misschien niet in dezelfde ruimte, maar onze functies vulden elkaar mooi aan.” In de pauze zocht het stel elkaar weer op ‘om te ouwehoeren’. En ook na werk, wachtten de broers elkaar op om weer samen naar huis te gaan. „Als Johan nog even wilde douchen omdat hij met zalm of tonijn had gewerkt, wachtte ik gewoon even buiten.” En dat terwijl de broers om de hoek van de fabriek wonen. En op vrije dagen? ,,Dan helpen we elkaar in de tuin.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Johan en Herman Lette voor 'Joher' in Losser © Jadrike Boels

De tweeling - een twee-eiige - raakt naar eigen zeggen nooit op elkaar uitgekeken. „Alles is leuk aan Herman. Ik heb er geen woorden voor.” Johan kijkt trots naar zijn broer. “Met je vrouw ben je wel eens uitgepraat, maar wij hebben altijd wat te bespreken”, voegt Herman toe. Na een korte stilte geven de broers elkaar een flinke knuffel. „Onze band is niet te beschrijven. Die is heel fijn. Als de een pijn heeft, voelt de ander het.”

Quote Het is hier gewoon altijd zo gezellig. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Herman Lette

Gehuild

Dat er nu na vier decennia een einde komt aan de samenwerking bij Johma doet pijn. „We gaan de collega’s heel erg missen. Ik heb er al flink om gehuild”, geeft Johan toe. Ook in Hermans ogen wellen tranen op als hij over het afscheid spreekt. „Het is hier gewoon altijd zo gezellig. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan.”

Directie

Het werkplezier en de bijzondere band van de tweeling bleef ook bij de directie van Johma niet onopgemerkt. Als ode aan ‘de ongekend leuke en bijzondere tweeling’ heet de bekende Twentse salademaker deze week daarom Joher. De naam prijkt niet alleen groot boven de ingang, ook de naam van de website, de app en sociale media-accounts is aangepast. Cabaretier Jan Riesewijk, die te gast was op een personeelsuitje van Johma, bedacht de naam. „We hadden nooit verwacht dat de naam echt gebruikt zou worden.”

Hoewel de broers deze week afscheid nemen van de fabriek in Losser, hoeft Johma de heren niet lang te missen. „We gaan rondleidingen geven”, vertelt Johan glunderend. „Hoe en vanaf wanneer is nog niet duidelijk, maar we komen terug.”