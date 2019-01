Deze typisch Engelse gerechten hebben wel een heel aparte naam

Koken & etenBubble and squeak, bangers and mash en toad in the hole. Ken jij deze klassieke gerechten - vaak met worstjes - die in Engeland gegeten worden?

Bubble and squeak Het traditionele gerecht bubble and squeak is eigenlijk een soort Hollands stamppotje in een Engels jasje. Het wordt gemaakt van aardappel(puree) en allerlei restjes die je nog over hebt: zoals doperwtjes, worteltjes, bacon en knoflook. Je mengt de ingrediënten en maakt hier pannenkoekjes of hamburgers van die je vervolgens knapperig opbakt.

Volledig scherm Bubble and squeak © shutterstock

Bangers and Mash Bangers and Mash werd standaard door de armere Engelse gezinnen gegeten, omdat het zo goedkoop was. De mash zijn de gestampte aardappels en bangers zijn worstjes. Het worstje hoort eigenlijk zo gebakken te zijn, dat het velletje is geknapt en het worstje is opengebarsten.

Volledig scherm Bangers and mash © shutterstock

Toad in the hole Dit gerecht betekent letterlijk: ‘pad in het gat’. Het is een gerecht waarbij worstjes verpakt zitten in een Yorkshire puddingbeslag. Je bakt het in de oven en serveert het met een uienjus.

Volledig scherm Toad in the hole uit de oven © shutterstock

Steak and ale pie In traditionele, Engelse pub kun je niet heen om de Engelse pie. Dat is een hartige taart gevuld met vlees, groenten, kruiden of vis en heeft een korstje van bladerdeeg. Een steak and ale pie wordt gemaakt met Engels bier en rundvlees.

Volledig scherm Steak and ale pie © shutterstock

Scotch Fried Eggs De Engelsen eten deze delicatesse het liefst op ieder moment van de dag. Het gerecht bestaat ruw gezegd uit een gekookt ei in een gehaktbal. Je kunt de bal frituren, maar ook opbakken.

Volledig scherm Scotch Fried Eggs © shutterstock

Bread and butter pudding Deze pudding lijkt niet op de pudding die we in Nederland kennen. Voor dit warme broodtoetje gebruik je (oud) brood, rozijnen en room.

Volledig scherm Bread and butter pudding © Shutterstock