Deze verse groenten zijn nu lekker goedkoop

Spruitjes. Als er een echte wintergroente is die je nu goed kunt eten, zijn het wel die kleine groene kooltjes. Ze zijn bij Albert Heijn in de bonus, waardoor je 89 cent voor een halve kilo kwijt bent. Bij Dirk hoef je zelfs maar 79 cent te betalen voor een halve pond meer: 750 gram.



Geen zin in spruiten? Dan kun je bij Dirk ook spinazie scoren voor 1,39 euro voor 450 gram. Of broccoli bij de Coop, waar je 89 cent voor een halve kilo afrekent.

Een ander winters genoegen is natuurlijk de stamppot. Daar speelt AH op in door de zuurkool, de stamppotaardappelen en de hutspot in de bonus te doen. Bij Plus is het helemaal goed als je veel-voor-weinig wilt: daar betaal je voor 10 kilo(!) aardappelen voor stamppot maar 2,99 euro. Daar kun je heel veel potjes mee stampen.

Wie het meestverkochte kookboek van 2019 onder de kerstboom vond (Simpel van groentegod Ottolenghi) kan bij Coop ook goed terecht voor aubergines en courgettes. Die zijn deze week maar 1 euro per twee stuks. Courgettes zijn bij Aldi twee voor 1 euro, net als de lente-ui.

Voor soepen en stoofpotten kun je je prei scoren bij Jumbo: daar zijn de stengels 49 cent per stuk. Een kilo wortelen neem je voor 65 cent per kilo mee. Een zak peen en uien voor de hutspot is bij nummer twee in supermarktland 1,17 euro en dan krijg je de tweede zak groenten voor de halve prijs. Uien zijn 1,05 euro per kilo. Goedkope penen vind je bij Lidl: een halve kilo kost daar 49 cent. Een kilo uien kost daar deze week 1,99 euro.

Liever iets frissers? Neem dan de komkommers bij Plus voor 59 cent per stuk of rode paprika's bij Coop voor een euro per twee stuks.



