Deze verse groenten zijn nu lekker voordelig

Koken & etenWie niet te veel aan eten wil (of kan) uitgeven, let in de supermarkt op de koopjes. Seizoensgroenten inslaan is dan een goed idee. Deze zes groenten zijn op dit moment voordelig.

Seizoensgroenten zijn nu in overvloed aanwezig, gezond en als ze van eigen bodem komen goed voor het milieu. Onderstaande voorbeelden zijn de prijzen in de supermarkt. Op de weekmarkten kun je vaak nóg goedkoper je slag slaan.

Tomaten De trostomaten uit Nederland zijn op dit moment bij een aantal supermarkten extra goedkoop. Zo betaal je bij Albert Heijn tot en met dit weekend 79 cent voor een halve kilo. Lidl verkoopt ze tot maandag per vijf stuks voor 99 cent. Bij Jumbo betaal je voor een pakje met 5 trostomaten 2,19 euro. Twee pakjes zijn nu 3,50 euro. Bij Dirk is een kilo 2,18 euro. Bij Plus betaal je voor een halve kilo 95 cent.

Komkommers Ook komkommers kun je nu gemakkelijk goedkoop scoren. Lekker bij een Indische maaltijd als makreel met rijst en komkommersalade. Bij AH betaal je voor twee stuks nog tot zondag 99 cent. Bij Dirk en Plus kost een komkommer maar 49 cent, bij Jumbo 59 cent.

Spinazie Nog zo'n groente die juist nu betaalbaar is. Zo koop je bij Dirk voor 69 eurocent een zak verse Nederlandse spinazie van 450 gram. Een zak van 400 gram is bij AH nu 1,69 euro en bij Jumbo 1,56 euro. Plus heeft weer een andere hoeveelheid per zak: 300 gram. Die kosten nu 1,29 euro. Voor je hartige taart bijvoorbeeld.

Rabarber Wie van rabarber houdt, kan nu zijn lol op. Bij Plus kost een halve kilo nu 1,29 euro. AH verkoopt ze per bos van ongeveer 330 gram voor 4,49 euro. Dirk rekent rabarber af in zakken van 750 gram. Zo'n zak is nu 1,99 euro. Lekker voor een nagerecht, zoals een taart of een crumble.

Wortels Een zak geschrapte peentjes is een makkelijke manier om een gezond snackje te maken, in een taart of als ster van je avondmaaltijd. Een zak van een halve kilo kost nu bij AH 1,59 euro. Bij Jumbo ben je voor een zak van hetzelfde gewicht nu 1 euro kwijt. Dirk heeft geschrapte peentjes ook in verpakkingen van een halve kilo. Die kosten 1,09 euro. Plus heeft zakken van 300 gram van 99 cent.