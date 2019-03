Deze vier kookboeken laten zien hoe ons eetpatroon in 60 jaar veranderde

Het was een kookboek dat moeders aan hun kinderen gaven als ze uit huis gingen. Hoe moest je anders leren hoelang je boontjes moest koken of een cake bakken? Margriet Kookboek met alledaagse recepten is om die reden een goede graadmeter om te zien of ons eetpatroon verandert, dachten onderzoekers Marjolein Buisman en Jochem Jonkman van de Universiteit van Wageningen.

Voor hun onderzoek namen Buisman en Jonkman 187 recepten uit vier uitgaven van het Margriet Kookboek onder de loep. Zij publiceerden hun bevindingen in het Journal of Nutritional Science. De onderzoekers keken alleen naar de gerechten die voldeden als volledige avondmaaltijd.



Bij de gerechten werd vervolgens specifiek gekeken naar onder andere de hoeveelheid eiwitten, vetten en energie per portie. Ook werd de grootte van de portie meegenomen. De kookboeken dateerden uit 1950, 1970, 1989 en 2010.

Meer eiwitten

Uit de analyse blijkt dat we nu kleinere porties eten met méér eiwitten dan vroeger. Opvallend, want in andere landen groeide de hoeveelheid eiwitten in het dieet juist. Verder is de totale vleesconsumptie de laatste jaren gedaald, aldus de onderzoekers. Dat is te zien aan de toename van het aantal recepten met weinig vlees of zonder vlees.

De Dutch National Food Consumption Survey (DNFCS), dat het eetgedrag van Nederlanders onder de loep neemt, zegt dat de hoeveelheid plantaardige eiwitten toeneemt terwijl Buisman zegt dat vooral de hoeveelheid dierlijke eiwitten groeit. Buisman geeft hiervoor als verklaring dat in haar onderzoek alleen is gekeken naar de avondmaaltijden en het DNFCS alle maaltijden meeneemt.



De inhoud van het iconische kookboek veranderde in de loop der tijd. Vanaf de editie uit 1998 staan er ook internationale gerechten in, zoals Italiaanse en Griekse gerechten. In de eerdere edities bleef het bij traditionele Nederlandse recepten, zoals stamppot.

Buisman laat weten dat er meer onderzoek gedaan moet worden om erachter te komen hoe ons voedingspatroon precies veranderde. Dat gaat zij niet zelf doen; haar promotieonderzoek gaat over voedselverspilling.