Deze vier topvriezers zijn groot, krachtig én energiezuinig

Koken & etenMet een goeie diepvriezer in huis is het zoveel simpeler om ook als je niet veel tijd hebt iets lekkers op tafel te toveren. Maar welke zijn echt goed?

Wat is belangrijk voor een goede diepvriezer? Ten eerste het energieverbruik: A+++, het hoogste energielabel is het zuinigst, dus ook het best. De reden: je diepvriezer blijft voortdurend aan en het vriesproces op zich is ook al behoorlijk energie-intensief. Verder spelen het volume, uitgedrukt in liter, en de vrieskracht, uitgedrukt in kilogram per 24 uur, een rol.

De vriescapaciteit die je nodig hebt, hangt af van de hoeveelheid etenswaren die je graag invriest. Met een heel groot gezin en als je vaak veel grote aankopen in één keer doet, is een groot en krachtig model wel zo handig.



Als je je vriezer maar af en toe gebruikt voor een paar pizza’s en wat potten roomijs, heb je zo'n groot model wellicht niet nodig. Evalueer op voorhand wat je nodig hebt, want een diepvriezer die vaak maar voor een kwart gevuld is, verbruikt veel nutteloze energie.

Budgetmodel: Exquisit GS80-1

Dit budgetmodel van het Duitse merk Exquisit leent zich met zijn 82 liter capaciteit uitstekend voor gebruik in een klein gezin van een of twee personen. Hij is erg zuinig en dus zowel goed voor milieu als portemonnee. De vrieskracht is oké, en verder zijn er weinig toeters en bellen, maar dat verwacht je ook niet voor deze prijs. Hij neemt ook niet te veel plaats in, handig als je niet zo groot woont.

Beste prijs-kwaliteit: Liebherr GP1486

Dit tafelmodel van Liebherr is eigenlijk bijna perfect in de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Uiteraard is deze ook extreem zuinig (volgens de fabrikant kost hij je jaarlijks maar 20 euro aan energie), en met een inhoud van 103 liter berg je behoorlijk veel op.



En dan zijn er nog de troeven op het niveau van temperatuurregeling: zo lees je steeds de realtime temperatuur af, zorgt het SmartFrost-systeem ervoor dat er niet teveel ophoping van ijs is en als de stroom uitvalt, blijven je etenswaren minstens 24 uur veilig.

Beste upgrade: Liebherr GNP 3255 Premium NoFrost

Ons tweede Liebherr-model mikt nog hoger als het gaat om kwaliteit, wat meteen ook merkbaar is in de prijs. Met een capaciteit van 194 liter kun je wel enkele weken verder zonder boodschappen te doen, en qua technische snufjes zul je flink moeten speuren naar iets beter. No Frost: dat betekent dat het ontdooien van aangekoekt ijs voorgoed verleden tijd is. Staat de diepvries op een donkere plek? De ledverlichting zorgt ervoor dat je toch alles vlot terugvindt. Bovendien vries je alles snel in met gekoelde lucht, terwijl vochtige lucht wordt afgevoerd; er ontstaat dus ook geen ijsvorming. Tenslotte is het toestel luxueus afgewerkt, met stevige deurgrepen en een lcd-scherm.

Onze keuze: Siemens GS58NAW45

Dit kastmodel van Siemens geniet onze persoonlijke voorkeur. Met een capaciteit van 360 liter kun je bij wijze van spreken drie gezinnen tegelijk eten geven. In de Variozone stel je de hoogte flexibel in, zodat bijvoorbeeld ook een hele hoop flessen sterkedrank erin passen. De intelligente sensortechnologie zorgt voor een constante temperatuur, zodat je voedsel langer goed blijft, en ook hier zorgt No Frost ervoor dat je niet meer hoeft te ontdooien.