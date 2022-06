Deze vijf avondmaaltijden zijn koolhydraatarm

1 Kruidige nasi van bloemkoolrijst

Nasi, een echte klassieker. In dit recept geef je er een twist aan, want de rijst vervang je door bloemkoolrijst. De sambal maak je zelf en er zitten kruiden en ketjap doorheen. De gebakken eieren maken het gerechten af.

2 Mediterrane zalm uit de oven

Ovengerechten combineren het beste: het bespaart tijd, alle ingrediënten gaan in één schaal en de keuken is schoon voordat je maaltijd klaar is. Deze mediterrane zalm smaakt naar een vakantie in het zonnige zuiden.

3 Grieks gevulde zalm uit de oven

Nog meer zin in zalm? Ga voor gevulde zalm uit de oven met Griekse smaken. Makkelijker kan bijna niet: een kwestie van een paar minuten op smaak brengen en in de oven schuiven. De combinatie van feta met rode ui zorgt voor een frisse toets.

4 Thaise salade met pittig gehakt

5 Rijkgevulde vega groentefrittata

Frittata is een groentegerecht afkomstig uit Italië. Het is een ideaal gerecht om voedselverspilling te voorkomen, want frittata leent zich perfect voor kliekjes. Heb je nog wat groenten over? Voeg dit gerust toe of maak je eigen variant op dit recept.